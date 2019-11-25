Футбол
Soccer.ruКлопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч". Если вы даете "Золотой мяч" лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси.
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Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Здоровье
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина преемником
Советник президента Владимира Путина и бывший советник Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, почему первый глава государства выбрал своим преемником именно действующего лидера.
Политика
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Здоровье
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Общество
В Киеве памятник Шолом-Алейхему разрисовали свастикой
В Киеве неизвестные вандалы осквернили памятник знаменитому еврейскому писателю Шолом-Алейхему.
Экономика
Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
Гаджеты
Смартфон-флагман Huawei без сервисов Google начнут продавать в России
Ранее Huawei рассказала о планах развивать собственную экосистему приложений и сервисов, включающую магазин AppGallery и целый ряд решений, призванный облегчить разработчикам Android-программ их адаптацию для смартфонов "без Google".
Политика
Действующий глава Румынии лидирует на выборах президента
Центральное избирательное бюро Румынии после обработки протоколов со 100% участков сообщает, что действующий президент Клаус Йоханнис лидирует во втором туре выборов главы Румынии, набрав 66,05% голосов.
Происшествия
В Белгороде во время циркового представления с высоты упала гимнастка
Артистка цирка получила травмы в результате падения с высоты во время представления в Белгороде, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
В Иркутске расследуют контрабанду леса
"Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела по факту контрабанды пиломатериалов хвойных и лиственных пород в Китай, а также по факту нарушений валютного законодательства", - говорится в сообщении.
Общество
В Южно-Китайском море зафиксировали «подводный ядерный взрыв»
Океанографические приборы, контролирующие состояние Южно-Китайского моря, запечатлели мощный подводный взрыв.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Армия и оружие
Минобороны РФ получит первый Ту-160М в 2021 году
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Ту-160М будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.