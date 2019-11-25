Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч". Если вы даете "Золотой мяч" лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси.

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