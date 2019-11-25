Футбол
Soccer.ruКлопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч". Если вы даете "Золотой мяч" лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Игры
Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx
Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Лукашенко назвал Калининград «своей областью»
Происшествия
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Суд отправил ее под домашний арест на 1 месяц и 7 суток, до 29 декабря.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Финансы
Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
Политика
Столтенберг назвал НАТО единственным гарантом безопасности в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе.
Происшествия
Пожар вспыхнул в хостеле в центре Москвы
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Общество
В центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Об уходе Лео Бокерии с должности директора медцентра имени Бакулева днем 25 ноября сообщила журналистам Вероника Скворцова.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Кино
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Здоровье
Пьянству бой: чем новая шоферская медкомиссия поможет алкоголикам
Введение новых анализов для получения одобрения водительской комиссии поможет обнаружить начальную стадию алкоголизма или наркомании.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Кино
«Холодное сердце 2» возглавил прокат в США
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.