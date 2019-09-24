Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру года на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019. В минувшем сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.

Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА

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