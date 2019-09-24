Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером года по версии ФИФА. Его конкурентами были наставники «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Церемония вручения наград проходит сейчас в Милане.

Клопп стал тренером года по версии ФИФА

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