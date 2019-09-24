Футбол
Нева СпортКлопп стал тренером года по версии ФИФА
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером года по версии ФИФА. Его конкурентами были наставники «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Церемония вручения наград проходит сейчас в Милане.
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Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета 20:39
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Общество
Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»
По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.
RuNews24.ru 12:15
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:58
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты
Автомобильные специалисты рассказали СМИ, на какой пробег рассчитаны современные двигатели, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:55
Экономика
Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора
Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года.
РБК 16:27
Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Футбол
Егоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.
Спорт-Экспресс 07:18
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Политика
Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы
Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
REGNUM 17:02
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий считает, что представители либеральных взглядов постоянно занимаются клеветой в адрес истории России.
Газета.Ru 22:49
Здоровье
Какие травы могут очистить легкие, рассказали врачи
Очень полезной для работы дыхательной системы является растение под названием корень Оша. Он стимулирует приток крови к легким.
Волгоградская правда 06:42
Гаджеты
Google представила аналог игрового сервиса Apple Arcade для Android
По аналогии с Apple Arcade, в сервисе Google не будет дополнительных микротранзакций. Месяц использования Play Pass обойдется в $4,99.
CyberSport.ru 16:31
Шоу-бизнес
54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе.
News.ru 08:32
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Политика
МИД Эстонии возмущен утверждением, что страну освободила Красная армия
Ранее российский посол в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии за свое утверждение, что подвиг Красной армии, освободившей город, чтут жители страны.
Вести.Ru 12:07
Космос
Астрофизики мира спорят о необычных радиоприветах из космоса
Над странными повторяющимися «приветами» из глубин вселенной снова ломают головы астрофизики всего мира.
Вечерняя Москва вчера в 10:04
Политика
Джонсон предложил заключить новую ядерную сделку с Ираном
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по прибытии в Нью-Йорке, где пройдет 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном, которое придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
РБК 17:37
Общество
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).
Коммерсантъ 18:07
Происшествия
В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода
Кровля цеха Уральского дизель-моторного завода в Екатеринбурге загорелась во вторник утром.
ТАСС 22:08
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
Говорит Москва 10:00
Спорт
В Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек
30 тысяч участников из 85 стран: как пройдет седьмой Московский марафон В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма 09:22
Гаджеты
Ритейлеры рассказали о высоком спросе на новые iPhone в России
Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года.
News.ru вчера в 18:38
Армия и оружие
Минобороны заявило об оказании помощи сирийским террористам извне
В сборке ударных беспилотников террористам в Сирии оказывают извне, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Коммерсантъ 22:43