Футбол
Sport24.ruКлопп убежал от журналиста, увидев Гвардиолу
Напомним, в воскресенье «Ливерпуль» Клоппа обыграл «Манчестер Сити» Гвардиолы со счетом 3:1.
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Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Общество
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон еще могут подраться в России
Россия все еще рассматривается в качестве места возможного проведения титульного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщил менеджер действующего чемпиона UFC в легком весе, Ризван Магомедов.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Армия и оружие
В ДНР заявили о завершении отвода сил в Петровском
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Политика
Турция экстрадировала первого террориста ИГИЛ на родину
Турция сегодня экстрадировала первого иностранного игиловца (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ) из страны.
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Егор Кончаловский тайно женился на матери своего сына
После разрыва с Любовью Толкалиной Кончаловский недолго оставался в холостяках и вскоре стал жить с Марией Леоновой, от которой стал отцом во второй раз - она подарила Кончаловскому сына Тимура.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Общество
Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Общество
Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод
Глава Tesla, американский миллиардер Илон Маск, объявил, что первый автосборочный завод компании в Европе будет построен в Берлине.
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
Финансы
Минфин планирует в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Минфине РФ сообщало, что министерство планирует с 2020 года изменить валютную структуру ФНБ и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого к структуре резервов ЦБ РФ - 23,6%.
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь
В картофеле и моркови содержится крахмал, а когда эти овощи прошли термическую обработку, то в них повышается гликемический индекс, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, нужно быть особенно осторожными при употреблении этих овощей.
Гаджеты
Аналитики считают, что iPhone 12 будет иметь 4 камеры
По мнению некоторых экспертов, iPhone 12 выйдет похожим на iPhone 4 и 5. Но другие аналитики считают, что это будет слишком странно, если Apple решит вернуться к старому дизайну.
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
Политика
В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.