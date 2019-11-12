Футбол

Sport24.ruSport24.ruКлопп убежал от журналиста, увидев Гвардиолу

Напомним, в воскресенье «Ливерпуль» Клоппа обыграл «Манчестер Сити» Гвардиолы со счетом 3:1.
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Клопп убежал от Гвардиолы на встрече элитных тренеров УЕФА

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Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу

Soccer.ruвчера в 10:38
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Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
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Минфин планирует в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ

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Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
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