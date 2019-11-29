Футбол

Газета.RuГазета.RuКлопп удивлен отставке Эмери: таков мир футбола

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу увольнения Унаи Эмери с поста наставника "Арсенала", передает Liverpool Echo. Напомним, что испанский специалист ушел в отставку сегодня, 29 ноября, проработав в стане "канониров" год.
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Клопп: удивился, узнав об отставке Эмери из «Арсенала». Такова жизнь тренера

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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан

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Новый исполнительный директор АПЛ уволился до вступления в должность

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Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

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