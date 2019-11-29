Футбол
Газета.RuКлопп удивлен отставке Эмери: таков мир футбола
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу увольнения Унаи Эмери с поста наставника "Арсенала", передает Liverpool Echo. Напомним, что испанский специалист ушел в отставку сегодня, 29 ноября, проработав в стане "канониров" год.
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Общество
Совфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия
Матвиенко сообщила, что законопроект о профилактике бытового насилия в семье будет размещен на сайте Совета Федерации в пятницу для ознакомления и направления предложений по его доработке.
Здоровье
Доктор Александр Мясников научил бороться с раком с помощью чая
Известный российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от рака при помощи чая, подробно рассказав о противораковых и противоинсультных свойствах этого всем любимого напитка.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Экономика
Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод
Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Наука
Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью
Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Кино
Первый канал покажет второй сезон сериала «Тест на беременность»
В понедельник, 2 декабря, в 21.30 Первый канал начинает показ второго сезона сериала «Тест на беременность» (16+).
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Общество
«Нафтогаз» не смог добиться ареста активов «Газпрома» в ФРГ, Польше и Молдавии
Компании "Нафтогаз Украины" не смогла добиться через суды ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии для взыскания компенсации по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Общество
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по газопроводу Opal
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по газопроводу Opal, который принимает газ из «Северного потока», передает РИА Новости.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа
Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом
Cкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом. Об этом сообщается на странице в Twitter столичной полиции.
Происшествия
СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Происшествия
Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге
Шоу-бизнес
Плющенко рассказал о попытке облить его кислотой и угрозах сыну
Рудковская и Плющенко усилили охрану дома. 37-летний фигурист Евгений Плющенко рассказал об угрозах, которые сыплются в адрес его семьи.
Наука
Донорская плазма в США оказалась загрязненной кофеином и лекарствами
Донорская плазма в США практически вся оказалась загрязненной кофеином и лекарствами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан
Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Футбол
Новый исполнительный директор АПЛ уволился до вступления в должность
Дэвид Пемсел покинул пост исполнительного директора Английской премьер-лиг (АПЛ) до того, как официально приступил к исполнению обязанностей.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Общество
В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple из-за Крыма
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple после того, как компания признала Крым российским.
Футбол
Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.