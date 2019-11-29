Футбол

Газета.RuГазета.RuКлопп удивлен отставке Эмери: таков мир футбола

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу увольнения Унаи Эмери с поста наставника "Арсенала", передает Liverpool Echo. Напомним, что испанский специалист ушел в отставку сегодня, 29 ноября, проработав в стане "канониров" год.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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