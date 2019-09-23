«Ливерпуль» обыграл «Челси» (2:1) в матче 6-го тура АПЛ. Этот матч стал для главного тренера «красных» Юргена Клоппа 150-м в чемпионате Англии.

Клопп выиграл 92 матча из 150 в АПЛ. Это 2-й результат после Моуринью

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