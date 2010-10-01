Футбол

Sports.ruSports.ruКлопп выиграл 92 матча из 150 в АПЛ. Это 2-й результат после Моуринью

Челси — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
14′
Трент Александер-Арнолд
Эмерсон Палмьери
Маркос Алонсо
15′
Фикайо Томори
20′
30′
Роберто Фирмино
Андреас Кристенсен
Курт Зума
42′
57′
Трент Александер-Арнолд
НГоло Канте
71′
71′
Садьо Мане
Джеймс Милнер
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
77′
78′
Фабиньо
84′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
Матео Ковачич
84′
86′
Джеймс Милнер
90′+2′
Мохамед Салах
Джо Гомес
Маркос Алонсо
90′+4′
3 фото
«Ливерпуль» обыграл «Челси» (2:1) в матче 6-го тура АПЛ. Этот матч стал для главного тренера «красных» Юргена Клоппа 150-м в чемпионате Англии.
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