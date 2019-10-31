Футбол
Бомбардир.руКлоун на плечах клоуна. Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в инстаграме показал свой наряд на Хэллоуин. 34-летний португалец оделся в костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна.
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Роналду показал костюм на Хэллоуин и попытался напугать одноклубников (ВИДЕО)
Sport.ru31 октября в 11:29
«Ювентус» поздравил болельщиков с Хэллоуином картинкой со «страшным» Роналду
Спорт-Экспресс31 октября в 09:00
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