Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в инстаграме показал свой наряд на Хэллоуин. 34-летний португалец оделся в костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна.

Клоун на плечах клоуна. Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

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