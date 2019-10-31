Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в инстаграме показал свой наряд на Хэллоуин. 34-летний португалец оделся в костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна.

Футбол Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.

Общество Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Политика Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.

Экономика ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.

Культура Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост» Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".

Наука Ученые выявили причину тяги к алкоголю Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.

Армия и оружие СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.

Общество На Сахалине создадут министерство по эффективному управлению регионом В Сахалинской области появится министерство по эффективному управлению регионом.

Теннис Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.

Политика Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Авто Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.