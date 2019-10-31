Футбол
Бомбардир.руКлоун на плечах клоуна. Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в инстаграме показал свой наряд на Хэллоуин. 34-летний португалец оделся в костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна.
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Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
Sportbox.RU 10:53
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
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Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
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Meizu представила в России новый смартфон Meizu 16xs
UfaTime.ru 05:29
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Политика
Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам
Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.
РЕН ТВ 07:38
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
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Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru 15:17
Футбол
Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
Чемпионат 16:58
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Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Мойка78 вчера в 11:00
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NASA претендует на места на рейсах к МКС
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Культура
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»
Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета 09:27
Наука
Ученые выявили причину тяги к алкоголю
Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.
УтроNews вчера в 10:18
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение 07:24
Общество
На Сахалине создадут министерство по эффективному управлению регионом
В Сахалинской области появится министерство по эффективному управлению регионом.
РИА Сахалин-Курилы 19:10
Теннис
Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
RT на русском 17:04
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.
RT на русском 13:12
Политика
Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии
США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 09:50
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Вести.Ru 11:24
Происшествия
В Приморье продолжается поиск пропавших в море рыбаков
REGNUM 30 октября в 01:44
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Тарантас Ньюс вчера в 03:39
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
Нева Спорт 14:08