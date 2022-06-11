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«Клуб-Отель» Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald’s

Смена собственности была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 10 июня.
Интерфакс
Как сообщалось, в мае американская McDonald's Corp. договорилась о продаже своего бизнеса в России Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.
Интерфакс
В начале июня Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Клуб-Отель" о приобретении ООО "Макдоналдс" и ООО "ДВРП".
Интерфакс
С 14 марта McDonald's закрыл свои заведения в стране, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.
Говорит Москва

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«Клуб-Отель» Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald’s
Интерфакс11:06
Говор стал единственным владельцем бывшего российского McDonald’s
Московский Комсомолец11:04
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