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«Клуб-Отель» стал владельцем российского McDonald’s

Смену собственника бывшего McDonald's зарегистрировали 10 июня.
Газета.Ru
В начале июня Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Клуб-Отель" о приобретении ООО "Макдоналдс" и ООО "ДВРП".
Интерфакс
Как сообщалось, в мае американская McDonald's Corp. договорилась о продаже своего бизнеса в России Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.
Интерфакс
В марте McDonald`s закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.
Коммерсантъ

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Компания «Клуб-Отель» стала владельцем российского бизнеса McDonald`s
Коммерсантъ12:40
Бизнесмен Александр Говор стал владельцем сети McDonald’s в России
Курьер. Среда. Бердск12:16
«Клуб-Отель» Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald’s
Интерфакс11:06
«Клуб-Отель» стал владельцем российского McDonald’s
Газета.Ru11:37
Говор стал единственным владельцем бывшего российского McDonald’s
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