Газета.Ru«Клуб-Отель» стал владельцем российского McDonald’sСмену собственника бывшего McDonald's зарегистрировали 10 июня.Газета.RuВ начале июня Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Клуб-Отель" о приобретении ООО "Макдоналдс" и ООО "ДВРП".ИнтерфаксКак сообщалось, в мае американская McDonald's Corp. договорилась о продаже своего бизнеса в России Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири.ИнтерфаксВ марте McDonald`s закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.КоммерсантъЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКурьер. Среда. БердскПодробнее о событииКомпания «Клуб-Отель» стала владельцем российского бизнеса McDonald`sКоммерсантъ12:40Бизнесмен Александр Говор стал владельцем сети McDonald’s в РоссииКурьер. Среда. Бердск12:16«Клуб-Отель» Говора стал владельцем российского бизнеса McDonald’sИнтерфакс11:06«Клуб-Отель» стал владельцем российского McDonald’sГазета.Ru11:37Говор стал единственным владельцем бывшего российского McDonald’sМосковский Комсомолец11:04Показать ещёОценить13Поделиться