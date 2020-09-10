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МК-Спорт
МК-Спорт

Клуб «Балтика» объявил, что в клубе обнаружен «Новичок»

Футбольный клуб "Балтика" из Калининграда пошутил в своих соцсетях по поводу яда "Новичок".В источнике
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Спорт-Экспресс

«В организме ФК «Балтика» обнаружен «Новичок». Калининградский клуб анонсировал трансфер

Спорт-Экспресс08:45
Московский Комсомолец

Российский футбольный клуб пошутил про яд «Новичок» и Навального

Московский Комсомолец09:19
Подъём

«Останемся без сотрудников». В футбольном клубе «Балтика» объяснили, почему никого не уволили за резонансный пост о «Новичке» в команде

Подъём08:52
Lenta.ru

Шутка российского футбольного клуба об отравлении «Новичком» вызвала гнев в сети

Lenta.ru09:32
Чемпионат

«В организме «Балтики» обнаружен «Новичок». Клуб ФНЛ анонсировал трансфер и удалил пост

Чемпионат08:11
Sports.ru

«Балтика» о посте про «Новичка»: «Решили креативно представить. Почитали комментарии – не всем зашло. Убрали»

Sports.ru09:03
Sport24.ru

«Балтика» анонсировала трансфер с отсылкой к отравлению Навального «Новичком». Клуб объяснил, почему удалил пост

Sport24.ru07:59

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
Российская газета07:52
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ЦБ допустил восстановление экономики только к 2024 году

Базовый сценарий исходит из сравнительно активного восстановления потребительского спроса, бюджетной консолидации с возвращением федерального бюджета к параметрам бюджетного правила в 2022 году, а также умеренных последствий от пандемии для потенциала экономики.
РБК09:16
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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Адвокат Михаила Ефремова заявил, что работал по делу актера бесплатно

Буквально только что закончился прямой эфир на канале «Москва 24» с адвокатом Михаила Ефремова, которого в минувший вторник суд приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Вокруг ТВ11:29
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Прокурор просит пожизненные сроки за расстрел ОМОНа в Петербурге

«Нусимовичу и Левинскому прокурор просил назначить пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, Геворкяну — 24 года строгого режима», — сообщает 10 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Фонтанка.Ру11:01

Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомостивчера в 11:18
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