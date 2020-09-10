Базовый сценарий исходит из сравнительно активного восстановления потребительского спроса, бюджетной консолидации с возвращением федерального бюджета к параметрам бюджетного правила в 2022 году, а также умеренных последствий от пандемии для потенциала экономики.
Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
Буквально только что закончился прямой эфир на канале «Москва 24» с адвокатом Михаила Ефремова, которого в минувший вторник суд приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«Нусимовичу и Левинскому прокурор просил назначить пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, Геворкяну — 24 года строгого режима», — сообщает 10 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.