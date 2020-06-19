Футбольный клуб «Сочи» в своем Instagram-аккаунте поиздевался над игроками «Ростова» в преддверии очной встречи команд в 23-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб разместил фотографию школьника, сидящего в болоте за столом с компьютером.

Клуб РПЛ поиздевался над соперником в соцсетях и удалил пост

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