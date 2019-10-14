Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»

Новым тренером вратарей московского "Спартака" станет Макс Урванчки, который покинул клуб второй бундеслиги "Эрцгебирге". Об этом сообщила пресс-служба "Эрцгебирге".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Эрцгебирге» объявил об уходе тренера вратарей Урванчки в «Спартак» (фото)

Советский спорт05:47

Официально: Тренер вратарей клуба второй бундеслиги продолжит карьеру в «Спартаке»

Sportbox.RU05:48

СМИ: В «Спартаке» будет работать тренер вратарей из клуба второй бундеслиги

Матч ТВ05:12

«Эрцгебирге» подтвердил переход тренера вратарей Урванчки в «Спартак»

Sports.ru05:49

«Спартак» пополнит тренер вратарей клуба из второго дивизиона Германии

Чемпионат05:22

Урвантшки — новый тренер вратарей «Спартака»

Sport24.ru06:18

«Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей Макса Урванчки в «Спартак»

Спорт-Экспресс05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Газета.Ru 06:28
Армия и оружие

Кремль оценил возможность военного столкновения с Турцией в Сирии

Москва не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:40
Футбол

Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы

5:0 – подопечные Станислава Черчесова следующим летом выступят на чемпионате Европе, матчи которого пройдут сразу в нескольких странах континента.
Родной город вчера в 14:25
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту строительства храма

ТАСС 05:41
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Общество

Работающих декретниц могут лишить пособий

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
Вести.Ru 11 октября в 06:40
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Кино

Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»

Одну из ключевых ролей, роль феи-крестной в новом мюзикле «Золушка» получил американский артист, открытый гомосексуалист Билли Портер.
Gazeta.SPb 00:36
Политика

«Оппозиционная платформа» потребовала отставки премьера Украины

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера Украины Алексея Гончарука из-за того, что он посетил мероприятие, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
РИА Новости 06:52
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Происшествия

В Кузбассе девочка полгода ходила с кистью для рисования в голове

Врачи в Кузбассе удалили у девочки часть кисти для рисования, которая застряла в ее голове полгода назад, сообщили РИА Новости в областной детской клинической больнице.
РИА Новости 06:57
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Шоу-бизнес

Азиза призналась в романе с Абдуловым

Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика

Организаторам референдума в Каталонии дали тюремные сроки

Lenta.ru 06:45
Здоровье

В Челябинской области назначили нового министра здравоохранения

В связи с назначением нового министра здравоохранения утратило свою силу постановление губернатора Челябинской области, касающееся временного руководителя министерства.
Южноуральская панорама 06:45
Технологии

«Ростелеком» и ВТБ могут создать платформу обмена большими данными

«Ростелеком» и ВТБ рассматривают возможность создания платформы обмена большими данными, сообщил газете «Ведомости» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Здоровье

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Космос

Как это случилось и кто виноват: катастрофа на космодроме Плесецк

Случилось это 18 марта 1980 года, когда вся страна готовилась к Московской олимпиаде.
Популярная механика 11 октября в 07:19
Армия и оружие

В Минобороны опровергли данные об ударах России по больницам в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что информация газеты The News York Times об "ударах" со стороны российских Воздушно-космических сил по сирийский госпиталям является манипуляцией.
Газета.Ru 06:17
Политика

На парламентских выборах в Польше лидирует партия Качиньского

На очередных парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.
Московский Комсомолец вчера в 15:43
Экономика

Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику

По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11 октября в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное