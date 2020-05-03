Коронавирус
Спорт-ЭкспрессКлубы АПЛ могут доиграть сезон в Австралии
Оставшиеся матчи чемпионата Англии могут состояться в австралийском городе Перт, сообщает The Sun. Основная идея — проведение матчей в Англии на нейтральных полях вдали от густонаселенных районов. Существование варианта с Австралией подтвердил журналист Гэри Уильямс.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе
Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 23:20
Политика
Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо.
ТАСС вчера в 18:11
Армия и оружие
Нарушавший морскую границу РФ буксир «Яны Капу» ВМСУ осуществил переход в Одессу
Стало известно о переходе рейдового буксира ВМС Украины «Яны Капу» в Одессу.
Военное обозрение вчера в 02:40
Технологии
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ вчера в 13:12
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Академик отметил, что особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник.
РБК вчера в 19:55
Общество
«Масочный режим» ввели в Подмосковье
Губернатор региона подписал постановление о введении на территории Подмосковья «масочного режима».
Московский Комсомолец 01 мая в 12:07
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.
РИА Новости вчера в 13:39
Энергетика
Цены на нефть снова перешли к росту
Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
РИА Новости 01 мая в 10:11
Политика
Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
Общество
За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус
Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 01:16
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru вчера в 09:44
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество
Советы юристов: как сделать так, чтобы работодатель вас не смог уволить
Лилия Мамашева ведущий юрист "Партии Дела" Плюс, продолжает юрист, работодателю придётся оплачивать сотруднику вынужденный прогул при незаконном увольнении в размере среднемесячного заработка.
News.ru 01 мая в 03:20
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Гаджеты
Новые наушники от «Samsung» получат функцию Apple AirPods Pro
Согласно полученной информации, Galaxy Buds X будут оснащены по аналогии с AirPods Pro и Pixel Buds функцией шумоподавления.
ГЛАС.RU вчера в 13:13
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Общество
Вспышка SARS-CoV2 зарегистрирована на «Эваларе»
По данным программы «Вести-Алтай», заражение SARS-CoV2 лабораторно подтверждено у 10 человек.
REGNUM 01:05
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился
Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста 01 мая в 10:20
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Здоровье
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 01 мая в 06:33
Общество
Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоговорящих жителей страны, и призвал бороться с «русификацией».
Известия вчера в 19:33