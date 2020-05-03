Оставшиеся матчи чемпионата Англии могут состояться в австралийском городе Перт, сообщает The Sun. Основная идея — проведение матчей в Англии на нейтральных полях вдали от густонаселенных районов. Существование варианта с Австралией подтвердил журналист Гэри Уильямс.

Клубы АПЛ могут доиграть сезон в Австралии

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