Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКлубам АПЛ предложили доиграть сезон в Австралии

Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть сезон в Австралии, сообщает The Sun. Руководство Лиги рассматривает различные варианты возобновления сезона, который был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.
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Клубы АПЛ могут доиграть сезон в Австралии

Спорт-Экспресс21:15

Сезон АПЛ может быть доигран в Австралии

Чемпионат21:00

Клубам АПЛ предложили доиграть сезон в Австралии

Sport24.ru17:39

СМИ: чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии

Московский Комсомолец19:01

Сезон АПЛ предложили доиграть в Австралии. Некоторые клубы дали согласие

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Sun: чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии

ТАСС Спорт18:16

Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии

РЕН ТВ19:16
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:11, Ашберн
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Газета.Ru 10:56
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
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Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
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Происшествия

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Газета.Ru 14:11
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Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете-носителе «Протон-М» устранят к июню для запуска телекоммуникационных спутников.
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Вести.Ru 21:46
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Политика

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Общество

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Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
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Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
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Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым

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RT на русском 19:49
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В Свердловской области коронавирусом заболели еще 232 человека

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Названы признаки «карантинной депрессии»

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
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Коронавирус нашли у 61 студента в общежитии астраханского университета

Коронавирус нашли у 61 студента в общежитии астраханского университета У 61 студента в общежитии Астраханского государственного технического университета (АГТУ) подтвердился коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местный Минздрав.
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Премьеру «Джона Уика 4» перенесли

Американская кинокомпания Lionsgate решила перенести дату выхода четвертой части "Джона Уика" из-за пандемии коронавируса.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Происшествия

В Харькове избили журналиста за вызов полиции к нарушителям карантина

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша за вызов полиции к нарушавшим карантин молодым людям.
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В Саратовской области на карантин закрываются школы-интернаты

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В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

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