Коронавирус
Газета.RuКлубам АПЛ предложили доиграть сезон в Австралии
Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть сезон в Австралии, сообщает The Sun. Руководство Лиги рассматривает различные варианты возобновления сезона, который был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.
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Происшествия
В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM 08:27
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Футбол
Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка
Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия
В Челябинской области подтверждено 643 случая COVID-19
Челябинск, 2 мая 2020, 09:01 — REGNUM В Челябинской области за сутки было подтверждено ещё 65 случаев заболевания COVID-19.
REGNUM 02:01
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Космос
Стало известно, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете-носителе «Протон-М» устранят к июню для запуска телекоммуникационных спутников.
Московский Комсомолец 22:06
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
Политика
Дочь Назарбаева отстранили от должности главы сената Казахстана
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига отправлена в отставку с поста спикера сената парламента республики.
Росбалт 05:19
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 08:15
Политика
Трамп определился с кандидатурой посла США на Украине
Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине.
Известия 02:11
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Политика
Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском 19:49
Общество
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 232 человека
Екатеринбург-ТВ вчера в 04:03
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
Происшествия
Коронавирус нашли у 61 студента в общежитии астраханского университета
Коронавирус нашли у 61 студента в общежитии астраханского университета У 61 студента в общежитии Астраханского государственного технического университета (АГТУ) подтвердился коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местный Минздрав.
Медиазона 03:49
Кино
Премьеру «Джона Уика 4» перенесли
Американская кинокомпания Lionsgate решила перенести дату выхода четвертой части "Джона Уика" из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 20:05
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Происшествия
В Харькове избили журналиста за вызов полиции к нарушителям карантина
В Харькове избили журналиста Никиту Кныша за вызов полиции к нарушавшим карантин молодым людям.
Российская газета 14:28
Политика
Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом
Напомним, ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сусанин 02:54
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Как сообщает Variety, коллега сценариста Дон Манчини заявил, что ошеломлен известием о кончине Лафии, который с самого начала был важнейшим элементом «семьи Чаки».
Аргументы и Факты 20:55
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Происшествия
В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса
В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
Коммерсантъ 30 апреля в 05:06