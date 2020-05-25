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Газета.RuГазета.RuКлубам АПЛ разрешили возобновить контактные тренировки

Как сообщает Sky Sports, власти Великобритании уже передали руководству АПЛ и клубам лиги соответствующее разрешение на проведение полноценных, контактных тренировок.
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Клубам АПЛ разрешили возобновить контактные тренировки

Газета.Ru25 мая в 14:04

Английские клубы получили разрешение от властей на возобновление контактных тренировок

Матч ТВ25 мая в 04:35

Правительство Англии разрешило клубам АПЛ проводить контактные тренировки

Metaratings25 мая в 06:00

В Англии разрешили возобновить полноценные контактные тренировки

Чемпионат25 мая в 05:55

Клубам АПЛ разрешили проводить полноценные тренировки

Советский спорт25 мая в 09:33

Клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки

Спорт-Экспресс25 мая в 04:28

АПЛ получила разрешение от правительства на возобновление контактных тренировок в группах

Sport24.ru25 мая в 04:08
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Президент РФ на совещании по ситуации на рынке труда назвал данные по безработице в России, сообщают «Известия».
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
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Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
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