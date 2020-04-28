Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКлубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня

Клубы премьер-лиги 1 мая обсудят вариант возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.
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АПЛ может вернуться 8 июня

Газета.Ru04:56

Клубы АПЛ обсудят в пятницу рестарт сезона с 8 июня

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Сезон английской Премьер-лиги может возобновиться 8 июня

Чемпионатвчера в 20:15

Сезон-2019/20 АПЛ может возобновиться 8 июня

Metaratings02:09

Чемпионат Англии может быть возобновлён 8 июня

Soccer.ru00:18

Клубы АПЛ в пятницу обсудят возобновление сезона с 8 июня

Sport24.ruвчера в 23:50

The Guardian: клубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня

Спорт-Экспресс03:17
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Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Происшествия

На складе в Новой Москве произошел пожар

Пожар произошел на складе в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.
ТАСС 07:28
Политика

Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
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Общество

Депутат Лебедев прокомментировал высказывание вратаря Фролова

Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал высказывание вратаря самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Газета.Ru 07:52
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Общество

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете

Лето 2020 года станет одним из самых жарких в России. Об этом на совещании у президента сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
EastRussia вчера в 20:48
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Армия и оружие

Самый северный аэродром стал всесезонным

Новый аэродром построен возле самой северной военной базы Вооружённых сил России "Арктический трилистник".
Северпост 07:15
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
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Общество

В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен будет сохранён, но не исключена возможность его частичного перевода в интернет.
RT на русском 07:50
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Здоровье

Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
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Экономика

Курские ИП без работников могут получить безвозмездную выплату

Согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года за №576 ИП без работников могут получить безвозмездную выплату от государства в размере 12 130 руб.
ТРК Сейм (Курск) 05:24
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий

План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
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Экономика

Россия приостановила экспорт зерна

Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
Город N (Ростов) вчера в 07:51
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 25 апреля в 08:38
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Шоу-бизнес

Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой

На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru 03:56
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс

Российская газета 26 апреля в 07:57
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Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Обе женщины настаивают, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников.
Anews 05:01
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Транспорт

Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

РИА Новости 07:31
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Общество

В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
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Религия

Костромские православные отмечают Радоницу

Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
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Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
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Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
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Футбол

Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА

Белорусский специалист Виктор Гончаренко может покинуть пост главного тренера ЦСКА.
Vprognoze.ru вчера в 22:08
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Происшествия

Норвежский миллионер задержан по подозрению в убийстве жены

Супруга Хагена была похищена 31 октября 2018 года и до сих пор не найдена. Она пропала из своего дома около Осло.
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Политика

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

Газета.Ru вчера в 19:18
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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