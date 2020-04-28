Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКлубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня

Клубы премьер-лиги 1 мая обсудят вариант возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.
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СМИ: клубы АПЛ 1 мая обсудят вариант возобновления сезона 9 июня

РИА Новости02:39

Стала известна возможная дата возобновления АПЛ

Газета.Ruвчера в 21:11

Сезон-2019/20 АПЛ может возобновиться 8 июня

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«Тоттенхэм» возобновил тренировки, Роналду возвращается в Турин. Главные карантинные новости дня

Sport24.ru03:00

Чемпионат Англии может быть возобновлён 8 июня

Soccer.ru00:18

The Guardian: Клубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня

Спорт-Экспресс03:17

Сезон английской Премьер-лиги может возобновиться 8 июня

Чемпионатвчера в 20:15
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Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Политика

В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство

Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное - не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", - сказал Хинштейн в эфире радиостанции "Вести ФМ".
РИА Новости 02:50
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Политика

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
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Общество

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
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Энергетика

В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»

Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
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Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
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Экономика

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
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Здоровье

14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 01:59
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Общество

Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на год

Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин оценил вероятность продления режима самоизоляции из-за коронавируса на год.
Lenta.ru вчера в 17:27
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
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Здоровье

Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус

Врач-эпидемиолог перечислил, какие органы человеческого организма поражает коронавирус, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:32
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Финансы

Рубль умеренно снижается к доллару и евро

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:14
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Армия и оружие

В США показали прототип нового танка для сухопутных сил

В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело вчера в 04:01
10
Экономика

Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы

Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
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Происшествия

В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 454, за предыдущие сутки выявлено 20 новых случаев заражения, двое пациентов приехали из Москвы и Турции, остальные заразились на территории региона, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:03
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Общество

Саратовское ГУ МВД: полицейские имеют право разгонять очереди

На брифинге по коронавирусу был задан вопрос по разгону сотрудниками правоохранительных органов очереди в магазин.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 05:56
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Игры

Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

Sony объявила, что The Last of Us: Part II выйдет 19 июня, из-за чего пришлось отложить и Ghost of Tsushima — до 17 июля.
Игромания.ру вчера в 12:22
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Общество

Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
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Происшествия

На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
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Общество

Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии

Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
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Происшествия

Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали

Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
17
Политика

Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу

Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .
Российская газета вчера в 06:33
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Общество

Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России

Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
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Армия и оружие

SANA: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля в районе Дамаска

iReactor вчера в 03:41
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Финансы

Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых

Совет директоров Банка России с 27 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых.
Интерфакс 26 апреля в 17:31
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Общество

Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы

В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России.
SpeedMe вчера в 04:54
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Политика

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
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