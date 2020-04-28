Коронавирус
Sport24.ruКлубы АПЛ в пятницу обсудят возобновление сезона с 8 июня
Как сообщает Goal, сезон может возобновиться уже 8 июня, и в таком случае его успеют завершить к концу июля. Министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден рассказал, что работает с клубами над тем, чтобы возобновить сезон в следующем месяце.
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Общество
В Пензенской области увеличилось количество смертей от коронавируса
25 апреля в регионе умер ещё один человек. Сайт стопкоронавирус.рф сообщил, что на данный момент в Пензенской области 6 летальных случаев.
ПензаСМИ 25 апреля в 07:00
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
«Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов
Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".
Кавказский узел 03:03
Здоровье
Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита
РИА Новости вчера в 22:01
Политика
Зеленский рассказал, когда на Украине возобновят работу рынки
Продовольственные рынки на Украине могут возобновить работу уже 1 мая. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский.
News.ru вчера в 12:26
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
На 28 апреля в Ростовской области подтвержден коронавирус у 778 человек, из них 49 — выздоровели, 2 — скончались.
Kursk.com 04:52
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Шойгу досрочно завершил учебный год в образовательных учреждениях МО
РЕН ТВ вчера в 10:18
Наука
Деменцию связали с совмещением определенных продуктов питания
N+1 вчера в 13:51
Политика
Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Культуромания 26 апреля в 05:50
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Кино
Составили список самых прибыльных фильмов 2019 года
Кинолента по знаменитым комиксам из вселенной Marvel "Мстители: Финал" была признана экспертами самым кассовым фильмом прошлого года по версии издания популярного Deadline.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Авто
Эксперты рассказали, как правильно выбрать шины
МедиаПоток 25 апреля в 08:03
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Роспотребнадзор назвал основные виды мошенничества во время пандемии
Москва, 28 апреля 2020, 08:33 — REGNUM Самый распространенный вид мошенничества в период пандемии коронавируса — предложения по телефону или интернету о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах, сообщается на сайте Роспотребнадзор.
REGNUM 01:33
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
Армия и оружие
Испытания «Ольхи-М» прошли в Одесской области
Украинское военное ведомство показало, как на полигоне в Одесской области проходит подготовка к испытанию ракеты "Ольха-М".
Народные новости 25 апреля в 12:31
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Общество
На дне Черного моря нашли теплоход «Армения»
Минобороны РФ и Русское географическое общество (РГО) обнаружили на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
Инфорос вчера в 09:02
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Экономика
Мировой экономике предрекли небывалые перемены из-за пандемии коронавируса
Опрошенные CNBC эксперты предрекли небывалые перемены, которые произойдут с мировой экономикой под влиянием пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:17
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52