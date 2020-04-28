Как сообщает Goal, сезон может возобновиться уже 8 июня, и в таком случае его успеют завершить к концу июля. Министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден рассказал, что работает с клубами над тем, чтобы возобновить сезон в следующем месяце.

Клубы АПЛ в пятницу обсудят возобновление сезона с 8 июня

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