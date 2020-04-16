Коронавирус
MetaratingsКлубы АПЛ намерены доиграть сезон до 30 июня
Клубы английской Премьер-лиги хотят доиграть текущий чемпионат до 30 июня. По информации источника, руководство большинства клубов АПЛ уверено, что турнир нужно успеть завершить до 30 июня, так как именно в этот день истекают контракты многих футболистов.
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Политика
ЛНР и Киев провели обмен пленными
Lenta.ru 03:46
Экономика
Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 4 тысячи
По состоянию на 16 апреля в Белоруссии зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции COVID-19, прирост за сутки составил 476 новых случаев.
RT на русском 07:20
Наука
Самоизоляцию в США могут продлить до 2022 года
Учёные Школы общественного здравоохранения Гарварда заявили, что домашний карантин и закрытие школ в США придётся продлить до 2022 года.
ForPost 02:45
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Футбол
Канте не намерен покидать «Челси» ради «Барселоны»
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не хочет уходить из лондонского клуба, несмотря на интерес других топ-клубов.
Бомбардир.ру вчера в 11:15
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru вчера в 07:38
Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
Футбол
Андрей Канчельскис — лучший россиянин в истории АПЛ
Известное спортивное медиа beIN Sports опубликовало свой рейтинг лучших российских футболистов, когда-либо выступавших в английской Премьер-лиге.
Bethub.org вчера в 05:42
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Общество
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Общество
Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.
RT на русском 07:11
Общество
Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Энергетика
Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз
В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87 процентов или почти в восемь раз.
Lenta.ru 04:48
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 14 апреля в 12:15
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Происшествия
Екатеринбурженке выписали штраф за комментарий о коронавирусе
Жительнице столицы Урала Наталье Бабиковой назначен штраф в 30 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Уралинформбюро 06:11
Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08