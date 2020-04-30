Коронавирус

Советский спортСоветский спортКлубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня

Сообщалось, что клубы АПЛ хотят провести трехнедельный предсезонный сбор перед возобновлением сезона, а лучший сценарий для старта матчей в лиге - 8 июня.
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Сезон АПЛ может возобновиться 8 июня

Газета.Ru09:27

В АПЛ нацелены на возобновление сезона 8 июня

Нева Спорт08:13

Источник: Клубы АПЛ обсудят возобновление сезона с 9 июня

Bookmaker-ratings.ru28 апреля в 03:45

Клубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня

Советский спортвчера в 02:30

Источник: сезон в АПЛ возобновится 13 июня

Спорт-Экспресс28 апреля в 21:44

Клубы АПЛ готовятся к возобновлению сезона 13 июня (Mirror)

Sports.ru28 апреля в 18:03

АПЛ намерена возобновить сезон 8 июня

Чемпионат07:47
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:10, Ашберн
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Страны ОПЕК+ с 1 мая начинают выполнять условия нового соглашения по сокращению нефтедобычи.
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