Коронавирус
Советский спортКлубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня
Сообщалось, что клубы АПЛ хотят провести трехнедельный предсезонный сбор перед возобновлением сезона, а лучший сценарий для старта матчей в лиге - 8 июня.
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Общество
Шесть сотрудников «Роскосмоса» умерли с КОВИД
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем аккаунте в Twitter, что на предприятиях российской ракетно-космической отрасли коронавирусом заболели до 173 человек, а умерли с диагнозом КОВИД шесть сотрудников.
Невские Новости 16:56
Политика
Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты
Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
REGNUM 17:17
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК 10:55
Общество
Что изменится в российских законах в мае 2020 года
1 мая вступит в силу закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы.
РБК 17:01
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
Экономика
Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса
Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг.
Газета.Ru 16:39
Единоборства
Уайт назвал лучших бойцов UFC, которые так и не завоевали титул
RT на русском 16:36
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 15:35
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Гаджеты
Biostar представила материнские платы на Intel H410, B460 и Z490 для Comet Lake-S
Тайваньский производитель представил системные платы на чипсетах Intel H410, B460 и Z490.
3DNews 12:53
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Энергетика
Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу
Страны ОПЕК+ с 1 мая начинают выполнять условия нового соглашения по сокращению нефтедобычи.
Газета.Ru 17:33
Футбол
Антонио Рюдигер: «Можно отдать титул „Ливерпулю“, они заслужили это»
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 14:40
Финансы
Доллар к рублю в апреле снизился на 5%
По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17%.
ТАСС 17:51
Общество
В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России
Москва, 30 апреля 2020, 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации.
REGNUM 13:47
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
Спорт
Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными
30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
Политика
Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая
Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС 18:06
Шоу-бизнес
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире
Пользователи сети пристыдили российскую телеведущую и актрису Ларису Гузееву за грязные окна в квартире.
Peterburg2.ru 14:51
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая
Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
ТАСС 16:22
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 28 апреля в 14:10