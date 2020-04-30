Коронавирус

Советский спортСоветский спортКлубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня

Сообщалось, что клубы АПЛ хотят провести трехнедельный предсезонный сбор перед возобновлением сезона, а лучший сценарий для старта матчей в лиге - 8 июня.
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АПЛ планирует возобновить сезон 8 июня

Бомбардир.ру07:55

Клубы АПЛ готовятся к возобновлению сезона 13 июня (Mirror)

Sports.ru28 апреля в 18:03

Сезон АПЛ может возобновиться 8 июня

Газета.Ru09:27

Источник: сезон в АПЛ возобновится 13 июня

Спорт-Экспресс28 апреля в 21:44

Клубы АПЛ возобновят сезон 13 июня — СМИ

Чемпионат28 апреля в 19:07

Решение в руках правительства. Реально ли возобновить сезон в АПЛ?

LiveSport.ru06:19

СМИ: клубы АПЛ 1 мая обсудят вариант возобновления сезона в начале июня

РИА Новости28 апреля в 02:39
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:00, Ашберн
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