Сообщалось, что клубы АПЛ хотят провести трехнедельный предсезонный сбор перед возобновлением сезона, а лучший сценарий для старта матчей в лиге - 8 июня.

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. 46

Общество Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России наблюдается положительная динамика в плане борьбы с коронавирусом, однако выхода на плато по приросту случаев заражения в ближайшие дни ждать не стоит. 563

Происшествия Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга. 77

Экономика Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая "С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования. 79

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,4K

Армия и оружие Сирия отразила удары израильских вертолетов Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.

Общество Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. 1K

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 49

Общество Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения. 155

Спорт WADA завершило расследования о допинге 298 спортсменов из РФ Всемирное антидопинговое агенство (WADA) завершило расследования о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории.

Энергетика Страны ОПЕК+ начали спасать нефть С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. 1

Экономика «Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам «Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.