Коронавирус
Советский спортКлубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня
Сообщалось, что клубы АПЛ хотят провести трехнедельный предсезонный сбор перед возобновлением сезона, а лучший сценарий для старта матчей в лиге - 8 июня.
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Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Общество
Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом
Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 12:28
Политика
Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина
Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом.
РИА Новости 13:27
Общество
Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России
Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России наблюдается положительная динамика в плане борьбы с коронавирусом, однако выхода на плато по приросту случаев заражения в ближайшие дни ждать не стоит.
Городовой 01:59
Политика
Премьер Мишустин заявил, что заразился коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам заявил президенту Владимиру Путину.
JustMedia 13:01
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Шоу-бизнес
До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба
Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
Киноафиша России вчера в 02:57
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Экономика
Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая
"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС 10:16
Общество
В США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек
В Соединённых Штатах в период с 19 по 25 апреля заявки на пособие по безработице подали 3,8 млн человек.
News.ru 08:44
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 15:11
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.
Известия 14:12
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
Космос
Обнаруженная экзопланета свергает короля планетарной системы Кеплер-88
Машины и Механизмы 09:04
Общество
На окраине Праги устанавливают памятник власовцам
Российская газета 17:53
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Спорт
WADA завершило расследования о допинге 298 спортсменов из РФ
Всемирное антидопинговое агенство (WADA) завершило расследования о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 13:08
Энергетика
Страны ОПЕК+ начали спасать нефть
С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
Lenta.ru 17:06
Экономика
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
РБК 09:59
Музыка
Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»
Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
Технологии
Блокчейн-платформа Павла Дурова получит операционную систему
Создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS.
News.ru вчера в 04:43