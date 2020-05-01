Коронавирус
Советский спортКлубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня
Сообщалось, что клубы АПЛ хотят провести трехнедельный предсезонный сбор перед возобновлением сезона, а лучший сценарий для старта матчей в лиге - 8 июня.
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СМИ: ведущие английские футбольные клубы намерены возобновить тренировки 11 мая
ТАСС Спортвчера в 03:24
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:48, Ашберн
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Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом
У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус.
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В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
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Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
Футбол
УЕФА изменил регламент Лиги Европы. Как теперь попасть в этот турнир?
Регламент Лиги Европы не предусматривал ситуацию, которая уже возникла (в Голландии и Франции) и может еще возникнуть в разных странах, где невозможно завершить розыгрыш Кубка.
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Обнаружено новое средство от коронавируса
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В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
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Газета.Ru 07:45
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Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
Происшествия
В Бурятии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 28 апреля в 23:09
Общество
Украина ввела спецпошлины на импорт российского угля
С 1 мая на Украине начинают действовать спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля.
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Футбол
Навальный поддержал вратаря «Крыльев Советов» Фролова, критиковавшего власть
Политик Алексей Навальный прокомментировал скандал, возникший после того как голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия властей в условиях пандемии коронавируса.
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Россия осуждает обстрел посольства Кубы в Вашингтоне
Российская сторона осуждает нападение на посольство Кубы в Вашингтоне, поскольку государства пребывания должны предоставлять дипломатам гарантии безопасности.
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Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
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Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
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Шоу-бизнес
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире
Пользователи сети пристыдили российскую телеведущую и актрису Ларису Гузееву за грязные окна в квартире.
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В Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году
В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году.
Российская газета 27 апреля в 23:55
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WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов
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В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
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Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров. Артисту исполняется уже 53 года.
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