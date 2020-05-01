Коронавирус

Советский спортСоветский спортКлубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня

Сообщалось, что клубы АПЛ хотят провести трехнедельный предсезонный сбор перед возобновлением сезона, а лучший сценарий для старта матчей в лиге - 8 июня.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АПЛ отправила клубам расписание игр накануне конференции по возобновлению сезона

Газета.Ru21:10

СМИ: ведущие английские футбольные клубы намерены возобновить тренировки 11 мая

ТАСС Спортвчера в 03:24

АПЛ намерена возобновить сезон 8 июня

Чемпионат07:47

Чемпионат Англии может возобновиться 8 июня

Спорт-Экспресс07:14

Клубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня

Советский спортвчера в 02:30

Клубы Английской премьер-лиги определились с датой рестарта сезона

ИА Красная Весна08:30

Клубы АПЛ готовятся к возобновлению сезона 13 июня (Mirror)

Sports.ru28 апреля в 18:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:48, Ашберн
Политика

Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус.
Super.ru 12:48
29
Футбол

Жоау Мариу не уверен, что доиграет сезон в «Локомотиве»

Португальский полузащитник московского Локомотива Жоау Мариу заявил о том, что он не уверен в том, сможет ли он завершить нынешний сезон в чемпионате России.
Советский спорт 14:35
Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
5,1K
Общество

Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 15:11
1
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
832
Футбол

УЕФА изменил регламент Лиги Европы. Как теперь попасть в этот турнир?

Регламент Лиги Европы не предусматривал ситуацию, которая уже возникла (в Голландии и Франции) и может еще возникнуть в разных странах, где невозможно завершить розыгрыш Кубка.
Спорт-Экспресс 17:54
Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости 14:36
33
Общество

Жителей Горного Алтая предупредили об ужесточении мер в Алтайском крае

Горно-Алтайск, 30 апреля 2020, 12:44 — REGNUM Власти Алтайского края с первого мая серьёзно ужесточат режим въезда на свою территорию.
REGNUM 05:44
18
Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
3,5K
Энергетика

Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель

Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
Газета.Ru 07:45
1
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
2,1K
Происшествия

В Бурятии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 28 апреля в 23:09
Общество

Украина ввела спецпошлины на импорт российского угля

С 1 мая на Украине начинают действовать спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля.
Газета.Ru 22:21
Футбол

Навальный поддержал вратаря «Крыльев Советов» Фролова, критиковавшего власть

Политик Алексей Навальный прокомментировал скандал, возникший после того как голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия властей в условиях пандемии коронавируса.
Metaratings 14:44
Политика

Россия осуждает обстрел посольства Кубы в Вашингтоне

Российская сторона осуждает нападение на посольство Кубы в Вашингтоне, поскольку государства пребывания должны предоставлять дипломатам гарантии безопасности.
Аргументы и Факты 22:38
Армия и оружие

Минобороны запустило в эксплуатацию шесть инфекционных центров

Известия 05:48
17
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
17
Гаджеты

Стоимость iPhone 12 может начинаться от 649 долларов

Версия iPhone 12 Plus будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, а цена этого смартфона составит 749 долларов.
Astera 15:48
18
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
22
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
626
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости 17:19
368
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину спасают врачи после скандала с недвижимостью

RuNews24.ru 17:25
17
Общество

Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии

Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва 08:00
12
Шоу-бизнес

Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире

Пользователи сети пристыдили российскую телеведущую и актрису Ларису Гузееву за грязные окна в квартире.
Peterburg2.ru 14:51
Транспорт

В Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году

В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году.
Российская газета 27 апреля в 23:55
6
Спорт

WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Общество

Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом

Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 12:28
135
Игры

Ubisoft опубликовала дебютный трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft выпустила первый трейлер Assassin's Creed Valhalla. Игра была анонсирована 29 апреля.
CyberSport.ru 10:51
58
Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
10
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отмечает день рождения

Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров. Артисту исполняется уже 53 года.
Экспресс газета 00:00
6
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное