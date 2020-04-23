Ряд команд из чемпионата Англии продолжают настаивать на досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. По данным источника, несмотря на то, что клубы английской Премьер-лиги согласились доиграть сезон, среди ряда команд ходит мнение, что турнир необходимо завершить.

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