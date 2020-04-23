Коронавирус
Vprognoze.ruКлубы АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона
Ряд команд из чемпионата Англии продолжают настаивать на досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. По данным источника, несмотря на то, что клубы английской Премьер-лиги согласились доиграть сезон, среди ряда команд ходит мнение, что турнир необходимо завершить.
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Клубы АПЛ не могут договориться о возобновлении сезона, они опасаются повторного заражения
Спорт день за днем01:39
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Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
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Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Блокировать счета без объяснения причин хотят запретить банкам
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Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
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В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
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Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
Армия и оружие
Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия
Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
REGNUM 08:56
Происшествия
Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в педофилии
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в совращении несовершеннолетней.
Известия 09:00
Происшествия
Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии.
Российская газета 08:28
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной опроверг информацию о заражении коронавирусом
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Газета.Ru 09:34
Общество
Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя
«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
РБК 05:56
Общество
Губернатор Бочаров вводит цифровые пропуска для волгоградцев
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о введении в ближайшее время цифровых пропусков для населения региона из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ИА «Город героев» со ссылкой на текст документа, опубликованный на официальном сайте администрации.
Город героев 09:14
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Космос
Калининградцы заметили в небе десятки спутников
Клопс 20 апреля в 16:51
Общество
ВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса
Ограничительные меры, принятые российскими властями для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, были эффективными.
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Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства
На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
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Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
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В Кузбассе нашли способ уничтожать коронавирус в помещениях
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Crash Bandicoot: Одна из лучших игр PlayStation вышла на Android
Игра вышла еще в 1996 году, но главный герой одного из лучших проектов того времени был талисманом компании до 2000 года.
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Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
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Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
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Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
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Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
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Армия и оружие
Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет
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Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13