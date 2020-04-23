Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruКлубы АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона

Ряд команд из чемпионата Англии продолжают настаивать на досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. По данным источника, несмотря на то, что клубы английской Премьер-лиги согласились доиграть сезон, среди ряда команд ходит мнение, что турнир необходимо завершить.
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Клубы АПЛ склоняются к досрочному завершению сезона

Газета.Ru08:49

Клубы АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона

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Некоторые клубы АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона

Евро-футбол.ру01:45

Клубы АПЛ не могут договориться о возобновлении сезона, они опасаются повторного заражения

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Клубы АПЛ требуют досрочно завершить сезон из-за коронавируса

Нева Спорт01:38

СМИ: Клубы АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона

RT на русском01:29

Ряд клубов АПЛ склоняется к досрочному завершению сезона

Sports.ru02:20
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«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

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В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
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Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Блокировать счета без объяснения причин хотят запретить банкам

На заседании кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что чиновники рассматривают законопроект, запрещающий банкам блокировать счета, не объясняя причины.
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ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
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Армия и оружие

Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия

Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
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Происшествия

Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в педофилии

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в совращении несовершеннолетней.
Известия 09:00
Происшествия

Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии.
Российская газета 08:28
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя

«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
РБК 05:56
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Общество

Губернатор Бочаров вводит цифровые пропуска для волгоградцев

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о введении в ближайшее время цифровых пропусков для населения региона из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ИА «Город героев» со ссылкой на текст документа, опубликованный на официальном сайте администрации.
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
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Калининградцы заметили в небе десятки спутников

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Общество

ВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса

Ограничительные меры, принятые российскими властями для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, были эффективными.
Российская газета 10:03
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Шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства

На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
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Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
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В Кузбассе нашли способ уничтожать коронавирус в помещениях

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Crash Bandicoot: Одна из лучших игр PlayStation вышла на Android

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Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
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Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
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Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
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Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
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Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет

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Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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