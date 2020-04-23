Коронавирус
Vprognoze.ruКлубы АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона
Ряд команд из чемпионата Англии продолжают настаивать на досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. По данным источника, несмотря на то, что клубы английской Премьер-лиги согласились доиграть сезон, среди ряда команд ходит мнение, что турнир необходимо завершить.
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Клубы АПЛ не могут договориться о возобновлении сезона, они опасаются повторного заражения
Спорт день за днем01:39
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Общество
После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона
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Вести.Ru 04:55
Общество
Путин уверен, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что перенесенные из-за пандемии коронавируса мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обязательно состоятся.
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Зеленский позвал Саакашвили в правительство
Михаил Саакашвили получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по реформам в правительстве страны.
Российская газета вчера в 08:51
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СБР принял решение о созыве внеочередной конференции
Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.
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Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
Игры
Microsoft представит недорогую версию Xbox Series X
Стало известно, как выглядит новый логотип для Xbox Series X. Как сообщает ToDay News Ufa, пользователь Reddit обратил внимание, что Microsoft зарегистрировала новый логотип Xbox Series X. Он состоит из слова SERIES, расположенного вертикально, а с правой стороны крупной стилизованной буквой располагается X. Кампания подала заявку еще 16 апреля, но одобрили ее только на этой неделе.
ToDay News Ufa вчера в 12:43
Здоровье
Число заражённых COVID-19 в Китае может оказаться в разы больше
Число заражённых коронавирусом в Китае до 20 февраля могло быть в 4 раза больше официальной статистики, согласно которой, инфицированными считались 55 тысяч человек.
Национальная служба новостей 05:40
Наука
Иммунитет человека назвали неэффективным в отношении коронавируса
Ученые выяснили, что SARS-CoV-2 для заражения клетки соединяется с рецептором ACE2, используя фермент TMPRSS2.
Наша версия вчера в 09:41
Политика
Украина отказалась предоставлять Донбассу особый статус
«Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО Конституции Украины», — сказано в сообщении.
ФАН 04:27
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
Общество
Меркель призвала настраиваться на «долгий» период пандемии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии коронавируса.
Интерфакс 05:44
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Кино
В Японии представили первый 3D-мультфильм про Чебурашку
Японские мультипликаторы опубликовали новый анимационный фильм о Чебурашке, причем снят он в 3D-формате.
Москва 24 04:44
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия вчера в 17:53
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Главы итальянских городов поблагодарили российских военных за помощь
Главы двух городов итальянской области Ломбардия поблагодарили российских военных специалистов за помощь в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru вчера в 22:31
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Авто
Toyota представила новый кроссовер
Премьера нового кроссовера Toyota была запланирована на март: его должны были презентовать в рамках Женевского автосалона.
Российская газета 05:24
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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Здоровье
В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России
Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14
Экономика
Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства
Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
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Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru вчера в 09:08
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает майские рейсы
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества рейсов внутри страны в мае из-за ограниченного спроса, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 04:32
Общество
В Челябинской области могут ввести цифровые пропуска
Как сообщает Телеграм-канал Е-область, информационный электронный пропуск будет представлять собой пин-код из одиннадцати цифр и выдаваться бесплатно.
Миасский рабочий 02:30
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Ивлеева разделась перед Тимати и нарисовала картину грудью
Во время шоу "Прямой карантин" блогерша Анастасия Ивлеева разделась перед рэпером Тимати. Таким образом она выполнила задания шоу.
Neva.Today 01:20
Общество
Обновлена география заболеваемости коронавирусом в Пензенской области
В Пензенской области новых пациентов с коронавирусной инфекцией, о положительных тестах на COVID-19 которых стало известно в четверг, 23 апреля, забирали из Каменки, села Лопатки Бессоновсокго района, сел Поим и Невежкино Белинского района и села Дигилевка Городищенского района.
Smi58.ru 04:42
Армия и оружие
Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском вчера в 08:29