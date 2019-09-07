Футбол
Советский спортКлубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 6 сентября
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.
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с чего всё началось
На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, часть из них просматривала нападающего российской команды и «Зенита» Артема Дзюбу.ФАН07 сентября в 09:32
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