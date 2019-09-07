На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, часть из них просматривала нападающего российской команды и «Зенита» Артема Дзюбу.

с чего всё началось

Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.

Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Шоу-бизнес 41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .

Теннис Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open Пятый сет Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю со счетом 6:4. Таким образом, Рафаэль Надаль в 19-ый раз стал победителем турнира US Open.

Наука На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения Рентгеновский и химический анализ Храмового свитка, самого длинного из свитков Мертвого моря, помог выявить необычный соляной состав, которым был покрыт этот документ и который помог ему хорошо сохраниться.

Хоккей Веренски подписал 3-летний контракт с «Коламбусом» на 15 млн долларов Защитник Зак Веренски договорился о новом контракте с «Коламбусом». Веренски подписал трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.

Политика США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.

Экономика Российский рост цен на жилье обогнал мир Снижения цен на жилье в России как минимум в ближайшие три года не предвидится.

Политика В Кремле прокомментировали результаты выборов Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Экономика Минфин рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Министерство финансов готовит законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.

Политика В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.

Происшествия Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34 Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика Президент Литвы предостерег Белоруссию от объединения с Россией Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия ведет борьбу за свою независимость. Об этом он сказал в интервью агентству BNS.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян обнаружили болезнь, от которой пострадала Селена Гомес Врачи диагностировали у нее красную волчанку — болезнь, от которой несколько лет назад пострадала другая знаменитость — певица Селена Гомес .

Политика В Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обмен удерживаемых лиц между российской стороной и Украиной.

Футбол Болельщики «Уфы» выбрали лучшего футболиста команды в августе Болельщики признали полузащитника «Уфы» Николая Гиоргобиани лучшим игроком команды в августе.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.