Футбол
Советский спортКлубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 6 сентября
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, часть из них просматривала нападающего российской команды и «Зенита» Артема Дзюбу.ФАН07 сентября в 09:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Музыка
Чеченских артистов задержали на две недели за их песни
С критикой творчества Аюба Вахарагова и других местных артистов в июле выступил министр культуры Чечни Ходж-Бауди Дааев, заявивший о том, что чеченские песни могут «идти в народ» только после одобрения специального экспертного комитета.
Lenta.ru 11:01
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика
Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках
На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Игры
Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance
Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 11:04
Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Политика
Переговорщиков по обмену между Россией и Украиной посадят
По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдана Яременко, некоторые личности "пиарят себя" при помощи поездок в Россию.
Утро.ru 08:53
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт 07:49
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
RT на русском вчера в 17:20
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Космос
Китайские астрономы зафиксировали редкие космические сигналы
Красная весна 11:19
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru 07 сентября в 08:06
Политика
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к предстоящей встрече на высшем уровне стран-гарантов Астанинского процесса, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 11:35
Происшествия
17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса»
Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».
Алтайская правда вчера в 22:18
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
Общество
В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях
В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.
RT на русском 11:23
Общество
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Российская газета 10:11
Кино
Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде
Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.
ТАСС 09:30
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Известия вчера в 16:15
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
РИА Новости 09:21