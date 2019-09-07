Футбол

Советский спортСоветский спортКлубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 6 сентября
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.
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с чего всё началось

Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, часть из них просматривала нападающего российской команды и «Зенита» Артема Дзюбу.
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Источник: Скауты трех клубов АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

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Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

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Источник: Скауты трех клубов АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

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Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

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СМИ: Скауты трёх английских клубов просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

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