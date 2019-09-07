На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, часть из них просматривала нападающего российской команды и «Зенита» Артема Дзюбу.

с чего всё началось

Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.

Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

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