с чего всё началось

Здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть четкий протокол для защиты здоровья всех участников, мы продолжаем работу над возобновлением сезона. Мы надеемся, что матчи чемпионата будут проходить уже в июне и нам удастся закончить сезон-2019/20 этим летом.

Клубам Ла Лиги разрешено вернуться к тренировкам после одобрения министерства спорта страны. Занятия начнутся на этой неделе, сообщается на сайте лиги. После медицинского осмотра в своих клубах футболисты приступят к индивидуальным тренировкам.

Клубы Ла Лиги вернутся к тренировкам на этой неделе

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