Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUКлубы Моуринью потратили на покупку футболистов 1,6 миллиарда евро

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Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью является лидером в мировом футболе по тратам своих клубов на покупку футболистов. Клубы португальского специалиста потратили на новичков в общей сложности 1,6 миллиарда евро, сообщает ESPN.
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На трансферы клубы Моуринью потратили € 1,6 млрд. Это рекорд для футбола

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