Футбол
Sportbox.RUКлубы Моуринью потратили на покупку футболистов 1,6 миллиарда евро
Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью является лидером в мировом футболе по тратам своих клубов на покупку футболистов. Клубы португальского специалиста потратили на новичков в общей сложности 1,6 миллиарда евро, сообщает ESPN.
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Клубы Моуринью потратили на трансферы рекордные для футбола 1,6 миллиарда евро
Sport24.ruвчера в 15:58
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