Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью является лидером в мировом футболе по тратам своих клубов на покупку футболистов. Клубы португальского специалиста потратили на новичков в общей сложности 1,6 миллиарда евро, сообщает ESPN.

Технологии Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.

Происшествия В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова случайно показала лицо сына Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.

Футбол Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Экономика В России предложили установить единую комиссию за переводы с карт Регулятор предлагает, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями, сообщает телеканал «360».

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Политика Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону.