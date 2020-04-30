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Sport.ruSport.ruКлубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга

Часть клубов выступает за фиксацию турнирной таблицы по итогам первого круга. Они уверены, что в таком решении больше спортивного принципа, поскольку у каждой команды в активе будет матч со всеми соперниками.
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Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга

Sport.ru06:44

Черданцев: «Таблица после первого круга представляется более объективной оценкой выступления в сезоне»

Sport24.ru06:58

Источник: ряд клубов РПЛ всерьёз настроен завершить сезон

RT на русском04:57

Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга

Чемпионат05:34

Источник: клубы РПЛ могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга сезона-19/20

Спорт-Экспресс05:15

Нобель Арустамян: Десять клубов РПЛ поддерживают досрочное завершение чемпионата

Советский спорт05:40

Василий Конов: «„Локомотив“ за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру»

Sports.ru05:20
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Общество

На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки

Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
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Экономика

«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров

В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
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СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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Транспорт

«Аэрофлот» ввел сертификаты для компенсации за отмененные рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела сертификаты для компенсации стоимости билетов за отмененные полеты в период пандемии коронавируса.
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Илон Маск призвал отменить карантин в США

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти США отменить карантин в стране.
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России.
РИА Новости 11:05
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Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
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Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе

Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.
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56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
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Армия и оружие

Курды призвали РФ и США отреагировать на турецкие обстрелы в Сирии

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Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
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Общество

Частные медорганизации получат 577 млн рублей на помощь пожилым

Более 577 миллионов рублей правительство выделяет девяти регионам, в которых начнется пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

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Армия и оружие

Европейские истребители сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

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