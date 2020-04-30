Часть клубов выступает за фиксацию турнирной таблицы по итогам первого круга. Они уверены, что в таком решении больше спортивного принципа, поскольку у каждой команды в активе будет матч со всеми соперниками.

Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга

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