Коронавирус
Sport.ruКлубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга
Часть клубов выступает за фиксацию турнирной таблицы по итогам первого круга. Они уверены, что в таком решении больше спортивного принципа, поскольку у каждой команды в активе будет матч со всеми соперниками.
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Нобель Арустамян: Десять клубов РПЛ поддерживают досрочное завершение чемпионата
Советский спорт05:40
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В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
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По словам главврача, всего с начала пандемии заболели более 20 сотрудников больницы в Коммунарке.
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Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки
Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
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«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров
В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
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СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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«Аэрофлот» ввел сертификаты для компенсации за отмененные рейсы
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела сертификаты для компенсации стоимости билетов за отмененные полеты в период пандемии коронавируса.
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Илон Маск призвал отменить карантин в США
Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти США отменить карантин в стране.
Lenta.ru вчера в 16:57
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Назван максимальный срок закрытия границ России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России.
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В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
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Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе
Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Взгляд.ру 04:15
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.
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Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
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Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
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Армия и оружие
Курды призвали РФ и США отреагировать на турецкие обстрелы в Сирии
Курдская сторона напомнила, что РФ и США добровольно приняли на себя обязательства по обеспечению безопасности в этой части Сирии.
Вечерний курьер 04:57
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Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии
Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
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Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 28 апреля в 06:29
Армия и оружие
Европейские истребители сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
RT на русском 28 апреля в 22:15