Москва, 3 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Вопрос о продолжении чемпионата России по футболу обсудят клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании, которое пройдёт в формате видеоконференции 3 апреля. Также будет обсуждаться вопрос сокращения зарплат футболистов на период пандемии коронавируса.

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Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.

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