Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) определили дату, если матчи чемпионата по ее достижении не возобновятся, турнир доигран не будет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. В пятницу прошло общее собрание клубов РПЛ в формате видеоконференции.

Клубы РПЛ определили дедлайн, после которого турнир доигран не будет

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Общество Дмитрий Миронов продлил ограничительные меры в Ярославской области Ограничительные мероприятия, установленные на территории Ярославской области указом главы региона в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до 30 апреля.

Общество В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.

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Общество Disney отправит часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск Американская корпорация Walt Disney отправит ряд сотрудников своих подразделений в США в неоплачиваемый отпуск на фоне пандемии коронавируса, сообщает газета USA Today со ссылкой на заявление представителей компании.

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