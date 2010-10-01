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ТАСС СпортТАСС СпортКлубы РПЛ определили дедлайн, после которого турнир доигран не будет

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Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) определили дату, если матчи чемпионата по ее достижении не возобновятся, турнир доигран не будет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. В пятницу прошло общее собрание клубов РПЛ в формате видеоконференции.
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Клубы РПЛ определили точку, после которой турнир не будет доигран

ИА Красная Весна13:02

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Клубы РПЛ определили дедлайн, после которого турнир доигран не будет

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