Коронавирус
ТАСС СпортКлубы РПЛ определили дедлайн, после которого турнир доигран не будет
Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) определили дату, если матчи чемпионата по ее достижении не возобновятся, турнир доигран не будет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. В пятницу прошло общее собрание клубов РПЛ в формате видеоконференции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции
Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала свое фото с синяком под глазом
На снимке у красавицы актрисы и матери двух детей под глазом красуется живописный синяк, дополненный ссадиной.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал на 53%
Киев, 2 апреля 2020, 11:34 — REGNUM Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров топлива.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Общество
В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
По всем фактам составили протоколы. Нарушителей оштрафовали на 4 тысячи рублей.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации
В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Экономика
ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Общество
Дмитрий Миронов продлил ограничительные меры в Ярославской области
Ограничительные мероприятия, установленные на территории Ярославской области указом главы региона в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до 30 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы
Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Здоровье
Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
Общество
Disney отправит часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Американская корпорация Walt Disney отправит ряд сотрудников своих подразделений в США в неоплачиваемый отпуск на фоне пандемии коронавируса, сообщает газета USA Today со ссылкой на заявление представителей компании.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Единоборства
Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном на UFC 249
Происшествия
В ОКС назвали срок передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» флоту
Корабль передадут флоту после ремонта и модернизации в 2022 году. Пожар на авианосце произошел 12 декабря.
Гаджеты
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %
Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
Здоровье
Коронавирус. Валерий Радаев прибыл в саратовскую больницу
Сегодня губернатор Валерий Радаев посетил ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского", где проконтролировал перепрофилирование стационара для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.
Футбол
Экс-игрок «Ростова» рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта
Бывший футболист «Ростова» и нынешний защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал о драке тренера «Ростова» Валерия Карпина с охраной аэропорта.