РПЛ
Спорт-ЭкспрессКлубы РПЛ показали прибыль в 2018 году
Совокупная разница доходов и расходов клубов РПЛ в 2018 году составила +1,8 миллиарда рублей.
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Политика
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо, он остался доволен.
Политика
Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе
Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Крымские татары оценили отчет ООН о «нарушении» прав человека в Крыму
«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
Общество
Мобильная связь в РФ может подорожать на 18 процентов
Услуги мобильной связи в Российской Федерации могут подорожать в 2020 году. Аналитики допускают рост на 17-18 процентов.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Происшествия
Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым
16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Происшествия
Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки
Технологии
NVIDIA зарегистрировала торговые марки HOPPER и AERIAL
Футбол
Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы
"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Спорт
Дмитрий Медведев прокомментировал решение WADA по России
Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства о санкциях в отношении российского спорта.
Политика
МИД РФ сообщает, что Лавров встретится в Вашингтоне с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который 10 декабря посетит Вашингтон с рабочим визитом, встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним дальнейшее развитие российско-американских отношений.
Футбол
Вест Хэм — Арсенал 1:3
«Вест Хэм» дома играет с «Арсеналом» в 16-м туре чемпионата Англии.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Политика
«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Космос
Ученые выяснили причины формирования звезд разных масс во Вселенной
Ранее ученые считали, что звезды формируются в результате коллапса облаков, форма которых близка к сферической, однако в 2009 г. обсерватория Herschel помогла выяснить, что звезды в основном рождаются внутри длинных нитей холодного газа, называемых филаментами.
Авто
Jaguar увеличил запас хода I-Pace
Компания Jaguar выпустила обновление для электрического кроссовера I-Pace, которое позволяет увеличить запас хода автомобиля на 8%. Обновление было разработано на основе гоночной серии Jaguar I-Pace eTrophy.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Происшествия