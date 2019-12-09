РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКлубы РПЛ показали прибыль в 2018 году

Совокупная разница доходов и расходов клубов РПЛ в 2018 году составила +1,8 миллиарда рублей.
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Экономика российского футбола. Главные цифры

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