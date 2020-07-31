Коронавирус
Газета.RuКлубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса, сообщается в Telegram-канале лиги.
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Общество
Источник сообщил об уходе Сергея Гармаша из «Современника»
РИА Новости 09:26
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме
«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.
RT на русском 09:41
Происшествия
Неизвестные напали на торговый центр в Берлине
Неизвестные злоумышленники совершили нападение на торговый центр в Берлине, об этом сообщают спасательные службы города.
Известия 09:25
Происшествия
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 28 июля в 06:42
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Политика
СК допустил консула из РФ к задержанным в Белоруссии россиянам
Российский консул в скором времени посетит граждан РФ, задержанных белорусскими правоохранителями.
iReactor 07:41
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму погибли девять человек
В результате столкновения микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовиком погибли девять человек, еще девять пострадали.
Аргументы и Факты 04:21
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Белоруссия намерена усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией.
Вести.Ru 29 июля в 14:29
Общество
Похожий на снег град сняли на видео в Москве
На коротком видео можно увидеть мелкий град, похожий на снег, который кружит ветер.
Вечерняя Москва вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Соседи Анастасии Заворотнюк сообщили об улучшении её здоровья
Соседи, которые проживают в одном поселке с артисткой, сообщили, что звезда стала чаще улыбаться, что говорит об улучшении ее здоровья.
Территория новостей 09:20
Экономика
Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»
В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:06
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Футбол
Петржела не верит, что Семак уйдет в «Спартак»
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела считает, что возглавлявший "сине-бело-голубых" последние два сезона Сергей Семак не оставит клуб с берегов Невы ради московского "Спартака".
РИА Новости 07:02
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: Мы надеемся сохранить Алабу в команде
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил возможность продления контракта с защитником Давидом Алабой.
Советский спорт 05:15
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Путешествия
Россиянка поделилась впечатлениями после отдыха в Анапе
Россияне решили поделиться своими впечатлениями после отдыха на курортах страны во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Discover24 05:21
Культура
«Золотая коллекция» Нижегородской филармонии
Нижегородская филармония покажет 31 июля запись концерта с участием пианиста Евгения Брахмана.
Орфей 07:11
Политика
Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Спорт
Классический квест Willy Morgan and the Curse of Bone Town выйдет в августе
Willy Morgan and the Curse of Bone Town обещает привычный для жанра квестов геймплей, а поклонников классики ждет особое удовольствие от множества отсылок к культовым играм, пасхалок и тонких намеков.
Srnsk 29 июля в 20:24
Культура
В «Манеже» пройдет выставка «Немосква не за горами»
Петербургский дневник 08:13
Футбол
Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону»
Футбольный клуб Барселона готов пойти навстречу бразильскому полузащитнику английского клуба Челси Виллиану, который хотел бы заключить контракт на трехлетний период.
NewInform 06:27
Армия и оружие
Армянская армия проводит внезапную проверку боеготовности войск
Евразия Daily 01:54
Футбол
ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Ротором» без зрителей
ЦСКА проведет товарищеский матч с «Ротором», сообщает официальный сайт клуба. Игра состоится 2 августа на базе армейцев в Ватутинках.
Спорт-Экспресс 07:57
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Отделение Пенсионного фонд России по РТ с августа проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров на беззаявительной основе Об этом рассказал руководитель клиентской службы по Аксубаевскому району Владимир Тимофеев.
Сельская новь (Aксубаевский район) 08:53
Общество
МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше
"Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского", - подчеркнули в дипведомстве в связи с произошедшим в ночь с 29 на 30 июля инцидентом.
ТАСС 09:25
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news 28 июля в 16:54
Политика
Трамп допустил перенос выборов президента США
Президент США Дональд Трамп допустил перенос выборов главы государства, запланированных на ноябрь, до тех пор, пока голосование станет эпидемиологически безопасным.
Ведомости вчера в 10:11
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал быстрейшим в первой свободной практике четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".
РИА Новости 08:03