Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса, сообщается в Telegram-канале лиги.

Происшествия Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме «Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской. 120

Происшествия Неизвестные напали на торговый центр в Берлине Неизвестные злоумышленники совершили нападение на торговый центр в Берлине, об этом сообщают спасательные службы города. 4

Фигурное катание Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.

Экономика Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса» В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб. 6

Футбол Петржела не верит, что Семак уйдет в «Спартак» Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела считает, что возглавлявший "сине-бело-голубых" последние два сезона Сергей Семак не оставит клуб с берегов Невы ради московского "Спартака".

Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Мы надеемся сохранить Алабу в команде Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил возможность продления контракта с защитником Давидом Алабой.

Политика Кравчук выступил против особого статуса Донбасса Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса. 141

Путешествия Россиянка поделилась впечатлениями после отдыха в Анапе Россияне решили поделиться своими впечатлениями после отдыха на курортах страны во время эпидемии коронавирусной инфекции. 130

Культура «Золотая коллекция» Нижегородской филармонии Нижегородская филармония покажет 31 июля запись концерта с участием пианиста Евгения Брахмана.

Политика Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.

Спорт Классический квест Willy Morgan and the Curse of Bone Town выйдет в августе Willy Morgan and the Curse of Bone Town обещает привычный для жанра квестов геймплей, а поклонников классики ждет особое удовольствие от множества отсылок к культовым играм, пасхалок и тонких намеков.

Футбол Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону» Футбольный клуб Барселона готов пойти навстречу бразильскому полузащитнику английского клуба Челси Виллиану, который хотел бы заключить контракт на трехлетний период. 1

Футбол ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Ротором» без зрителей ЦСКА проведет товарищеский матч с «Ротором», сообщает официальный сайт клуба. Игра состоится 2 августа на базе армейцев в Ватутинках.

Общество С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров Отделение Пенсионного фонд России по РТ с августа проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров на беззаявительной основе Об этом рассказал руководитель клиентской службы по Аксубаевскому району Владимир Тимофеев. 2K

Общество МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше "Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского", - подчеркнули в дипведомстве в связи с произошедшим в ночь с 29 на 30 июля инцидентом. 127

Политика Трамп допустил перенос выборов президента США Президент США Дональд Трамп допустил перенос выборов главы государства, запланированных на ноябрь, до тех пор, пока голосование станет эпидемиологически безопасным. 458