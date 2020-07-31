Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКлубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса, сообщается в Telegram-канале лиги.
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