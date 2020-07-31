Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса. Об этом 31 июля сообщается в Telegram-канале лиги.

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Происшествия В Белоруссии придумали объяснение билетам в Стамбул у задержанных россиян Россияне, задержанные в Белоруссии, не планировали лететь в Турцию, заявил глава белорусской следственной группы Александр Агафонов в пятницу в эфире белорусского телевидения.

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Общество Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 511

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения. 27

Армия и оружие В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства. 4

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Политика Издатель Евгений Лебедев может получить место в британском парламенте Владелец ряда крупных англоязычных изданий, по сведению Би-би-си, получит пэрство – он попал в соответствующий список из 36 человек.