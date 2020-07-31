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Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса. Об этом 31 июля сообщается в Telegram-канале лиги.В источнике
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Спорт-Экспресс

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Спорт-Экспресс08:20
Sport.ru

Клубы РПЛ выступили против переноса матчей из-за заражения коронавирусом

Sport.ru08:41
Sports.ru

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов игр из-за коронавируса

Sports.ru08:28
РИА Новости

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

РИА Новости08:24
Sport24.ru

Клубы РПЛ решили больше не переносить матчи из-за коронавируса

Sport24.ru08:24
Чемпионат

Г. Иванов — об отмене переносов: голосования не было, но знаю, что 12 клубов были за

Чемпионат08:57
Матч ТВ

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Матч ТВ08:45

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM06:43
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Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru06:26
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро как минимум

Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).
Sports.ru10:12