Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
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Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса. Об этом 31 июля сообщается в Telegram-канале лиги.В источнике
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