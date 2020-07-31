Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса
Смотрите также
Голикова: Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Минздрав РФ анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в октябре
Суд в Петербурге продлил срок задержания вдове рэпера Картрайта
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Мать Тимати резко ответила на слухи о расставании рэпера с Решетовой
Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Двадцать клубов сыграют в следующем сезоне молодежного ЧР по футболу
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Минздрав РФ анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в октябре
Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа
Клубы Российской премьер-лиги поддержали внесение дополнений в регламент Тинькофф Российской премьер-лиги. Изменения отменяют возможность переноса матчей из-за коронавируса, сообщает пресс-служба лиги.В источнике
Подробнее о событии