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Известия

Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса

Клубы Российской премьер-лиги поддержали внесение дополнений в регламент Тинькофф Российской премьер-лиги. Изменения отменяют возможность переноса матчей из-за коронавируса, сообщает пресс-служба лиги.В источнике
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Матч ТВ

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Матч ТВвчера в 08:45
Sport24.ru

Клубы РПЛ решили больше не переносить матчи из-за коронавируса

Sport24.ruвчера в 08:24
Sports.ru

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов игр из-за коронавируса

Sports.ruвчера в 08:28
РИА Новости

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 08:24
Sport.ru

Клубы РПЛ выступили против переноса матчей из-за заражения коронавирусом

Sport.ruвчера в 08:41
Чемпионат

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Чемпионатвчера в 08:21
Спорт-Экспресс

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 08:20

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru04:55
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Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости05:51
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 09:37
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Бастрыкин поставил на контроль дело о драке на Старом базаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о драке на Старом базаре в Барнауле.
Алтайская правда05:32