Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса

Футбол Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.

Политика Раскрыто место следования задержанных в Белоруссии «российских боевиков» Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых называют боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, планировали вылететь из Минска в Стамбул. 1

Общество «Северный поток-2» разрешили достраивать Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС. 107

Общество Границу России с Абхазией решили открыть с 1 августа Оперативный штаб по по борьбе коронавирусной инфекцией COVID-19 принял решение об открытии с 1 августа границы России с Абхазией, сообщили РБК в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. 4

Политика Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации. 1,6K

Футбол Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.

Финансы Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск. 1

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 863

Шоу-бизнес Мать Тимати «засветила» на фото спутницу рэпера В тоже время рэпер вместе со своей матерью Симоной и старшей дочкой Алисой отправился на отдых в Грецию, откуда регулярно публиковал счастливые фотографии. 5

Общество Путин подписал закон, приравнивающий вейпы и кальяны к сигаретам В ходе заседания сенаторов 24 июля был одобрен закон, согласно которому антитабачное законодательство в РФ будет распространяться на вейпы, кальяны, электронные сигареты и снюсы. 625

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала.

Путешествия Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах. 409

Экономика Apple стала самой дорогой компанией в мире Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 183

Экономика ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 16