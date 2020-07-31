Коронавирус
ИзвестияКлубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса
Клубы Российской премьер-лиги поддержали внесение дополнений в регламент Тинькофф Российской премьер-лиги. Изменения отменяют возможность переноса матчей из-за коронавируса, сообщает пресс-служба лиги.
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Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
RT на русском 06:26
Происшествия
Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявлено обвинение в его убийстве, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 12:36
Футбол
Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА
Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
Газета.Ru 08:22
Политика
Раскрыто место следования задержанных в Белоруссии «российских боевиков»
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых называют боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, планировали вылететь из Минска в Стамбул.
Lenta.ru 09:05
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Происшествия
В Португалии потерпел крушение поезд, десятки человек пострадали
Высокоскоростной поезд потерпел крушение в центральном регионе Португалии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал SIC.
РИА Новости 11:43
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Общество
Границу России с Абхазией решили открыть с 1 августа
Оперативный штаб по по борьбе коронавирусной инфекцией COVID-19 принял решение об открытии с 1 августа границы России с Абхазией, сообщили РБК в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
РБК 12:46
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости 29 июля в 08:40
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru вчера в 02:20
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Шоу-бизнес
Мать Тимати «засветила» на фото спутницу рэпера
В тоже время рэпер вместе со своей матерью Симоной и старшей дочкой Алисой отправился на отдых в Грецию, откуда регулярно публиковал счастливые фотографии.
Слово и Дело 06:00
Общество
Путин подписал закон, приравнивающий вейпы и кальяны к сигаретам
В ходе заседания сенаторов 24 июля был одобрен закон, согласно которому антитабачное законодательство в РФ будет распространяться на вейпы, кальяны, электронные сигареты и снюсы.
iReactor 11:48
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца
Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала.
Popcornnews.ru 04:45
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Политика
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 12:00
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Экономика
Apple стала самой дорогой компанией в мире
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 11:40
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Британский режиссер и сценарист Алан Паркер умер в пятницу в возрасте 76 лет.
ТАСС 12:31
Авто
Управляющий активами Шувалова выкупит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко, управляющего активами Игоря Шувалова, собирается приобрести сразу 70 процентов фирмы КАТЕ.
CarsWeek.ru 04:18
Экономика
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ 08:46
Армия и оружие
Украинский беспилотник атаковал позиции ЛНР
Украинские силовики в пятницу атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощи ударного беспилотника, двое сотрудников оборонного ведомства ранены, заявил глава МИД республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
РИА Новости 11:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11