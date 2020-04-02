Коронавирус

REGNUMREGNUMКлубы РПЛ обсудят возможность продолжения чемпионата России

Москва, 3 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Вопрос о продолжении чемпионата России по футболу обсудят клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании, которое пройдёт в формате видеоконференции 3 апреля. Также будет обсуждаться вопрос сокращения зарплат футболистов на период пандемии коронавируса.
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