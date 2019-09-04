Футбол

РБКРБКОпределились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 1 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Действующий обладатель трофея московский «Локомотив» проведет матч против калининградской «Балтики», выступающей в ФНЛ, «Краснодар» — с другим клубом ФНЛ, «Нижним Новгородом». На стадии 1/16 финала Кубка России команды проведут по одному матчу.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦСКА и «Спартак» могут сыграть друг с другом в четвертьфинале Кубка

Спорт-Экспресс03:17

Определились все пары 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС03:20

Стали известны все участники 1/16 финала Кубка России

Советский спортвчера в 12:10

Кубок России. «Зенит» сыграет с «Енисеем», ЦСКА – с «Аланией», «Спартак» – с КАМАЗом

Бомбардир.ру03:02

«Спартак» и ЦСКА могут встретиться в 1/4 финала Кубка России

Sports.ru03:54

«Зенит» сыграет с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России, ЦСКА — с «Аланией»

Матч ТВ03:06

«Зенит» сыграет с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России, ЦСКА — с «Аланией»

Sportbox.RU03:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 07:04, Вашингтон
Здоровье

Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Ранее Скворцова говорила, что Минздрав готов предложить производителю "Фризиума" восстановить регистрацию препарата в России, но зарегистрировать лекарство без заявления производителя министерство не может.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Происшествия

Летевший в Петербург самолет аварийно приземлился в Воронеже

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения проблем с одной из стоек шасси.
Известия 01:35
Политика

Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Политика

В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Происшествия

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 14:44
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города.
Известия 05:20
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Политика

Посольство РФ: Иран отпустил семь человек с британского танкера

Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, могут покинуть Иран, среди них есть россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 03:58
Экономика

ПФР предложил поменять механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02 сентября в 03:22
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Космос

В Музее космонавтики открылась выставка графики «В поисках будущего»

В Музее космонавтики начала работу выставка графики «В поисках будущего». Об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы.
Ваши соседи 06:22
Политика

Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ»

Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:54
Авто

Pagani представила лимитированную версию гиперкара Huayra Imola

Сногсшибательная версия модели Huayra получила название Imola.
32CARS.ru вчера в 03:30
Общество

Economist представил рейтинг лучших городов мира

Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
ТАСС 04:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Автоспорт

Ферстаппен и Гасли потеряют позиции на старте в Монце

За установку четвёртой спецификации силовой установки Гасли и Ферстаппен получат штраф и стартуют с последних позиций в воскресенье, но мы считаем, что они смогут сильно выступить.
F1news.ru 05:58
Наука

Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера

Территория новостей 02 сентября в 15:54
Политика

Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Футбол

Луис Суарес: «Неймар сделал все для возвращения в „Барселону“»

Матч ТВ 03:19
Политика

Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной

Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Экономика

Заключено соглашение о создании курорта на Камчатке на 39 млрд рублей

Соглашение о создании курорта на Камчатке стоимостью 39,2 млрд руб. заключено в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).
РБК 06:57
Происшествия

В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей

По словам потерпевшего, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика и отобрал пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. рублей.
Известия 05:42
Игры

Представлен кинематографический трейлер Ghost Recon: Breakpoint

Матч ТВ 03:34
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске

В городе Анграск (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа, есть пострадавшие.
Российская газета 06:33
Общество

В Роскачестве перечислили базовые продукты завтрака школьника

Каши можно чередовать с яичными и творожными завтраками, а позволять школьнику сухие завтраки можно не чаще 1–2 раз в неделю, отмечает «РИА Новости».
Известия 01:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»

Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное