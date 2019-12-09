РПЛ
ProstoProSportКлубы РПЛ в 2018 году заработали почти 60 млрд рублей
Клубы, выступающие в РПЛ, в прошлом году заработали 59,4 млрд рублей. Это на 4,6% больше позапрошлогодних данных.
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Наибольшее количество концертов в 2019 году прошло на стадионах ФК «Спартак» и «Динамо»
ТАСС Спортвчера в 08:41
Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год – 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрд
Sports.ruвчера в 09:11
Клубы РПЛ во второй раз за последние 7 лет добились положительной разницы доходов и расходов
Sport24.ruвчера в 09:10
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