РПЛ
РИА НовостиКлубы РПЛ заработали на билетах более 3 миллиардов рублей
Суммарная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/2019 составила 3,28 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
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Политика
Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» в Париж
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Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
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Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
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Медведев подписал постановление о проведении переписи населения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, на нее выделяется 30 миллиардов рублей.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
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В Волгоградской области усилена профилактика гриппа и ОРВИ
Андрей Бочаров поставил задачу продолжить разъяснительную кампанию среди жителей региона по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Футбол
Моуриньо намерен заполучить Феллаини в «Тоттенхэм» этой зимой
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет видеть в своей команде полузащитника китайского "Шаньдун Лунен" Маруана Феллаини.
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Россия и Украина вернулись в британский суд из-за спора о $3 млрд
Верховный суд Великобритании начинает слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд.
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Украинские националисты в Париже разорвали российский флаг
Российский флаг был разорван демонстративно. Украинские националисты решили высказать свои «хотелки» российским журналистам.
Политика
Названо число жителей Донбасса, получивших паспорта России
Напомним, 24 апреля 2019 года глава РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить гражданство России в упрощенном порядке.
Общество
Эрдоган утвердил налог на проживание в отелях Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в местных отелях.
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Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох
Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому
Армия и оружие
Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон»
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Здоровье
Эксперты назвали самый полезный гарнир при диабете и гипертонии
Пациентам, страдающим от диабета и гипертонии, стоит обратить внимание на блюда из зеленой и красной чечевицы.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры
Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Армия и оружие
Российские военные вошли в сирийскую Ракку
Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального
Из Центрального парка в Нью-Йорке исчезла табличка, посвященная российской журналистке Наили Аскер-Заде и ее возлюбленному, госбанкиру из ВТБ Андрею Костину.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.