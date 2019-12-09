РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиКлубы РПЛ заработали на билетах более 3 миллиардов рублей

Суммарная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/2019 составила 3,28 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
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