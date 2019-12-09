Суммарная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/2019 составила 3,28 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

Клубы РПЛ заработали на билетах более 3 миллиардов рублей

Спорт Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.

Общество Медведев подписал постановление о проведении переписи населения Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, на нее выделяется 30 миллиардов рублей.

Авто Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ» Когогин уточнил, что пока речь идет только о грузовых коммерческих автомобилях. Продажа новинок будет осуществляться под брендом «КамАЗ».

Политика Названо число жителей Донбасса, получивших паспорта России Напомним, 24 апреля 2019 года глава РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить гражданство России в упрощенном порядке.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Общество Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Армия и оружие Российские военные вошли в сирийскую Ракку Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.