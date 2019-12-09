РПЛ

Матч ТВМатч ТВКлубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Совокупные доходы клубов РПЛ в 2018 году составили 59,4 миллиарда рублей, в 2017 году эта цифра составляла 56,8 миллиарда. Расходы клубов в РПЛ в 2018 году составили 57,6 миллиарда рублей, годом ранее расходы составляли 58,5 миллиарда рублей.
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Как сообщается в отчете
, совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
Матч ТВ09:18

Подробнее о событии

Стало известно количество подписчиков клубов РПЛ и лиги в соцсетях

Спорт-Экспресс10:00

Клубы РПЛ в сезоне-2018/19 заработали на продаже билетов и абонементов 3,28 млрд рублей

ТАСС Спорт08:34

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Матч ТВ09:18

Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год – 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрд

Sports.ru09:11

Клубы РПЛ во второй раз за последние 7 лет добились положительной разницы доходов и расходов

Sport24.ru09:10

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

РИА Новости08:52

Общая выручка клубов РПЛ за прошлый сезон – более трех миллиардов рублей

Советский спорт09:42
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