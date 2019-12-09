РПЛ
Матч ТВКлубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей
Совокупные доходы клубов РПЛ в 2018 году составили 59,4 миллиарда рублей, в 2017 году эта цифра составляла 56,8 миллиарда. Расходы клубов в РПЛ в 2018 году составили 57,6 миллиарда рублей, годом ранее расходы составляли 58,5 миллиарда рублей.
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Хоккей
Решение WADA не заставит IIHF перенести чемпионат мира по хоккею из РФ
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Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
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Общество
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Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».
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Армия и оружие
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Происшествия
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Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Общество
В ПФР назвали условие для приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсий могут приостановить в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств.
Шоу-бизнес
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Гаджеты
Рассекречен способ загрузки бесплатных обновлений для Windows 7
Специалисты, которые оказывают техническую поддержку на My Digital Life, нашли способ загружать обновления безопасности для Windows 7. Устанавливать патчи можно совершенно бесплатно, несмотря на ограничения со стороны Microsoft.
Спорт
Глава ОКР назвал «чрезмерными» санкции WADA
Санкции WADA в отношении России являются «чрезмерными и нелогичными». Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Политика
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Политика
Путин и Зеленский проведут встречу перед пресс-конференцией саммита
В офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин проведут встречу до пресс-конференции, которая состоится по итогам саммита в "нормандском формате".
Происшествия
В Перми задержан бывший министр общественной безопасности края
Представители СУ СКР по Пермскому краю задержали Андрея Ковтуна, сообщает «Ъ-Прикамье», со ссылкой на приближенные к ситуации источники.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Политика
Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»
Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала, как гражданский муж артистки, телеведущий Дмитрий Шепелев, отреагировал на ее болезнь.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Кино
Премьерный трейлер «Чудо-женщины: 1984» вышел в Сети
В Сети опубликовали первый трейлер супергеройской картины "Чудо-женщина: 1984", главную роль в которой исполнит Галь Гадот.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Экономика
ГК «Пионер» планирует собрать заявки на облигации от 5 млрд рублей
ГК "Пионер" планирует 11 декабря собрать заявки инвесторов на облигации объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.