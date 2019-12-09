Совокупные доходы клубов РПЛ в 2018 году составили 59,4 миллиарда рублей, в 2017 году эта цифра составляла 56,8 миллиарда. Расходы клубов в РПЛ в 2018 году составили 57,6 миллиарда рублей, годом ранее расходы составляли 58,5 миллиарда рублей.

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

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