РПЛ

Матч ТВМатч ТВКлубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Совокупные доходы клубов РПЛ в 2018 году составили 59,4 миллиарда рублей, в 2017 году эта цифра составляла 56,8 миллиарда. Расходы клубов в РПЛ в 2018 году составили 57,6 миллиарда рублей, годом ранее расходы составляли 58,5 миллиарда рублей.
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Клубы РПЛ показали прибыль в 2018 году

Спорт-Экспресс08:49

Клубы РПЛ в сезоне-2018/19 заработали на продаже билетов и абонементов 3,28 млрд рублей

ТАСС Спорт08:34

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Sports.ru09:11

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Матч ТВ09:18

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Sport24.ru09:10

Клубы РПЛ вышли на прибыль второй раз за семь лет

Чемпионат11:34

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

РИА Новости08:52
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
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