с чего всё началось

Совокупный доход российских клубов за весь 2018 год составил 60 миллиардов рублей, что отражено в отчете «Комплексное исследование экономики российского футбола».

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

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