РПЛ
MetaratingsКлубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей
Совокупный доход российских клубов за весь 2018 год составил 60 миллиардов рублей, что отражено в отчете «Комплексное исследование экономики российского футбола».
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Как сообщается в отчете, совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.Матч ТВвчера в 09:18
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