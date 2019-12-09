РПЛ

MetaratingsMetaratingsКлубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Совокупный доход российских клубов за весь 2018 год составил 60 миллиардов рублей, что отражено в отчете «Комплексное исследование экономики российского футбола».
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Экономика российского футбола. Главные цифры

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Наибольшее количество концертов в 2019 году прошло на стадионах ФК «Спартак» и «Динамо»

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Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год – 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрд

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Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

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Клубы РПЛ во второй раз за последние 7 лет добились положительной разницы доходов и расходов

Sport24.ru09:10

Клубы РПЛ вышли на прибыль второй раз за семь лет

Чемпионат11:34

Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 59,4 млрд рублей

РИА Новости08:52
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Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве.
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Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры

Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры на саммите в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17:11
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что "пока ничья".
РИА Новости 19:46
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ВАДА отстранила Россию от Олимпиады и чемпионатов мира

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде в Токио и Чемпионате мира по футболу в Катаре.
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Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
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Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
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ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Политика

«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу

Следующую встречу лидеры «нормандской четверки» намерены посвятить вопросу проведения местных выборов в Донбассе.
Lenta.ru 18:56
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости 19:24
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
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Бактериальный токсин превратили в точный молекулярный сенсор

МедиаПоток 05:01
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Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы

Чита.Ру вчера в 20:40
Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 18:48
Гаджеты

Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7

My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Astera 16:28
Наука

В Китае родились первые гибриды свиней и обезьян

Китайские ученые впервые создали гибриды свиньи и обезьяны в рамках исследования, целью которого является поиск путей выращивания у животных человеческих органов, пригодных для трансплантации.
Суть событий вчера в 10:20
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Политика

Зеленский: нет предварительных условий для новой встречи «четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких предварительных условий для следующей встречи в "нормандском формате", нет домашнего задания.
РИА Новости 18:29
Происшествия

Следователи обнародовали данные об убийстве заключенного в Клинцах

Как сообщается, 8 декабря 2019 года в хирургическое отделение клинцовской городской больницы из ИК-6 был доставлен осужденный с телесными повреждения.
Городской телеканал (Брянск) 14:58
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Экономика

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
РИА Новости вчера в 21:06
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
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Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Sports.ru 07:25
Общество

Китай запретил американские компьютеры и софт

Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.
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Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Космос

Иркутские ученые учатся прогнозировать космическую погоду

Разработка новой модели, на основе которой ученые будут более результативно прогнозировать солнечные бури, ведется в рамках проекта под названием "Развитие новых методов прогнозирования солнечной и геомагнитной активности".
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Экономика

На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку под два процента годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 17:25
Политика

Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
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«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии

Metaratings вчера в 17:17
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Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
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Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Пятый канал 03:30
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