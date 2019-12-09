РПЛ
MetaratingsКлубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей
Совокупный доход российских клубов за весь 2018 год составил 60 миллиардов рублей, что отражено в отчете «Комплексное исследование экономики российского футбола».
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Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства
Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры
Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры на саммите в Париже, передает РИА Новости.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что "пока ничья".
Спорт
ВАДА отстранила Россию от Олимпиады и чемпионатов мира
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде в Токио и Чемпионате мира по футболу в Катаре.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Следующую встречу лидеры «нормандской четверки» намерены посвятить вопросу проведения местных выборов в Донбассе.
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Происшествия
Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы
Политика
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Гаджеты
Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7
My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Наука
В Китае родились первые гибриды свиней и обезьян
Китайские ученые впервые создали гибриды свиньи и обезьяны в рамках исследования, целью которого является поиск путей выращивания у животных человеческих органов, пригодных для трансплантации.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Зеленский: нет предварительных условий для новой встречи «четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких предварительных условий для следующей встречи в "нормандском формате", нет домашнего задания.
Происшествия
Следователи обнародовали данные об убийстве заключенного в Клинцах
Как сообщается, 8 декабря 2019 года в хирургическое отделение клинцовской городской больницы из ИК-6 был доставлен осужденный с телесными повреждения.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Экономика
Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов
Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Спорт
Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Общество
Китай запретил американские компьютеры и софт
Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Космос
Иркутские ученые учатся прогнозировать космическую погоду
Разработка новой модели, на основе которой ученые будут более результативно прогнозировать солнечные бури, ведется в рамках проекта под названием "Развитие новых методов прогнозирования солнечной и геомагнитной активности".
Экономика
На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку под два процента годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Политика
Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Футбол
«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.